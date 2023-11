Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris: marque une pause, le baril de Brent à -4% information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 17:56









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un recul de 0,57%, à 7168 points, soit son plus bas niveau du jour, pénalisée par les reculs de Worldline (-2,9%), Kering (-2,7%) ou encore TotalEnergies (-2,6%).



L'indice parisien marque donc une nette pause après une séquence haussière qui témoignait du regain d'optimisme sur l'inflation et sur la conjoncture économique américaine.



L'heure semble pour l'instant aux prises de bénéfices chez les investisseurs qui prennent aussi le temps de digérer ce mouvement haussier particulièrement puissant (10 séances de hausse sur 13).



L'enthousiasme des marchés s'expliquait aussi par le récent réajustement des perspectives de hausses des taux aux Etats-Unis, avec une probabilité de resserrement désormais évaluée à 0% à l'issue de la prochaine réunion de la Fed.



Si les investisseurs anticipent la fin du cycle de resserrement monétaire des grandes banques centrales, la persistance d'une inflation élevée peut néanmoins remettre en cause l'optimisme des marchés, font remarquer les équipes de BFT Investment Managers.



Sur le compartiment obligataire, nos OAT sont stables autour de 3.15%, tout comme les Bunds (2.58%) tandis que les le rendement des Treasuries américains à dix ans se détend de nouveau vers 4,463%, (-7pts) alors que la décrue de l'inflation devient de plus en plus visible en raison de la chute des prix de l'énergie.



En effet, les cours pétroliers décrochent avec un Brent qui cède 3.9%, autour de 77,9$ le baril.



Sur le front des statistiques, l'activité manufacturière faiblit : l'indice 'Philly Fed', calculé par la Fed de Philadelphie, a augmenté de trois points, mais est resté négatif à -5,9 ce mois-ci.



Il s'agit de la 16e lecture négative de l'indice au cours des 18 derniers mois.



Par ailleurs, après une hausse de 0,1% le mois précédent (révisée d'une estimation initiale qui était de +0,3%), la production industrielle des Etats-Unis a reculé de 0,6% en octobre, dont une baisse de 0,7% pour la production manufacturière proprement-dite.



De son côté, l'indice de l'emploi indique une stabilité globale de l'emploi, et les deux indices de prix indiquent des hausses globales des prix. Les indicateurs futurs suggèrent que les prévisions de croissance des entreprises pour les six prochains mois restent modérées.



Toujours aux USA, le Département du Travail a annoncé 231 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage dans le pays lors de la semaine du 6 novembre, un chiffre en hausse de 13 000 par rapport à la semaine précédente.



Dans l'actualité des sociétés françaises, ADP a annoncé hier soir que le trafic passagers de ses deux aéroports parisiens avait augmenté de 8,3% en octobre par rapport au même mois de l'an dernier, pour atteindre 8,9 millions de personnes transportées.



Airbus fait savoir que Emirates a signé une commande de 15 appareils A350-900 supplémentaires au salon aéronautique de Dubaï, portant sa commande totale à 65 appareils.



TotalEnergies EP Gabon, détenue à hauteur de 58,28% par TotalEnergies et de 25% par l'Etat Gabonais, publie un résultat net de 18 millions de dollars au titre du troisième trimestre 2023, en légère amélioration de 6% par rapport au deuxième.



Enfin, Safran Nacelles annonce le renouvellement de son contrat de services avec Egyptair Maintenance & Engineering, portant sur le support complet des inverseurs de poussée des 11 Airbus A330ceo de la compagnie.







