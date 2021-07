Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : marque une pause, fermeture de la Bourse de New York Cercle Finance • 05/07/2021 à 11:07









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est en légère baisse ce lundi matin, l'absence de Wall Street - fermée pour 'Independence Day' - incitant les investisseurs à marquer une pause. L'indice CAC 40 reste proche des 6545 points avec un repli de 0,1%. La séance devrait rester calme du fait de la fermeture de la Bourse de New York pour cause de célébration de la fête nationale américaine. Le début de journée en Europe est toutefois rythmé par les résultats définitifs des enquêtes mensuelles PMI d'IHS Markit sur l'activité des services dans les économies de la zone euro. Le secteur des services français a signé en juin la plus forte croissance de son activité depuis janvier 2018, montrent les résultats définitifs de l'enquête PMI d'IHS Markit dévoilés lundi. Porté par l'assouplissement des restrictions sanitaires, l'indice titre IHS Markit de l'activité commerciale s'est redressé de 56,6 en mai à 57,8 le mois dernier, soit son plus haut niveau depuis près de trois ans et demi. L'indice final composite de l'activité globale dans la zone euro ressort à 59,5 (57,1 en mai, estimation flash à 59,2). L'indice final de l'activité de services dans la zone euro s'inscrit à 58,3 (55,2 en mai, estimation flash à 58,0). Grâce à la réouverture des économies, les indices PMI européens du secteur des services ont fortement rebondi ces derniers mois, suggérant une forte reprise de l'activité. 'Selon nous, les PMI resteront très élevés durant l'été (entre 60 et 65) et signaleront une croissance du PIB pour le second 2021 et pour 2022 bien au-delà des attentes du consensus', prédisent les experts d'Exane Solutions. Dans ce contexte la société de gestion dit conserver un biais en faveur des valeurs cycliques, jugées mieux à même de tirer parti de cet environnement. Si le marché parisien apparaît en quête de direction depuis quelque temps les prises de profits liées au reflux des taux longs ne devraient être que temporaires, ajoute Exane. Les investisseurs seront également attentifs, demain, à l'indice ZEW du climat des affaires, aux ventes de détail dans la zone euro et à l'indice ISM américain du secteur des services. A Paris, Capgemini annonce l'acquisition d'Acclimation, un des leaders dans le domaine des services SAP en Australie. Les équipes d'Acclimation composées de plus de 100 collaborateurs experts en solutions SAP, basées sur les technologies cloud leaders du secteur, sont présentes à Melbourne, Sydney, Brisbane et Perth. Dans le cadre de la lutte contre le risque climatique, Suez annonce la création de CarbonWorks, une coentreprise à 50/50 avec Fermentalg, spécialiste de la capture et de la valorisation du CO2 grâce aux microalgues. Lacroix lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) d'un montant de 47,7 ME, pouvant être porté à 54,9 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Invest Securities passe sa recommandation à neutre sur Kering (contre achat) avec un objectif de cours à 724 E (contre 698 E) faiblement relevé. Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Alstom, avec un objectif de cours de 51 euros. Le bureau d'analyses estime que ' le marché semble beaucoup s'interroger sur Bombardier Transport (BT) et redouter d'autres contrats difficiles '.

