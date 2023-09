Paris: marque une pause après une période de consolidation information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 17:54

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris termine in-extremis à l'équilibre (7196 pts, +0,03%), au terme d'une journée qui aura vu l'indice parisien alterner à plusieurs reprises entre le rouge et le vert.



Le CAC marque ainsi une pause après six séances consécutives de repli.



Les investisseurs ont pris connaissance d'une rafale de statistiques ce jeudi de part et d'autre de l'Atlantique avec notamment la croissance du PIB de la zone Euro qui s'établit à +0,1% après avoir été révisée de -0,2%.



Rien de réjouissant non plus aux Etats-Unis où la productivité non-agricole n'a augmenté que de 3,5% au deuxième trimestre 2023 en rythme annualisé, selon le Département du Travail, qui l'avait annoncée en hausse de 3,7% en estimation préliminaire il y a un mois.



Compte tenu d'une progression de 5,7% du salaire horaire (supérieur de 2Pts à l'inflation), les coûts unitaires salariaux non-agricoles aux Etats-Unis se sont accrus de 2,2% au deuxième trimestre 2023.



La robustesse du marché du travail continue de surprendre : le nombre d'inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis a encore reculé de -13.000 lors de la semaine du 28 août, à 216.000 selon le Département du Travail (plus faible total depuis 7 mois).



La moyenne mobile sur quatre semaines - considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché de l'emploi - laisse quant à elle apparaître un net recul de 8.500 du nombre d'inscriptions par rapport à la semaine précédente, pour s'établir à 229 250.



Les nouvelles ne sont pas bonnes en Europe, à commencer par l'Allemagne qui subit une contraction de -0,8% de sa production industrielle (au lieu de -0,3% attendu) alors que les prix de l'énergie continuent de plomber la rentabilité des usines.



Dans la zone euro, la dépense de consommation finale des ménages est restée stable et celle des administrations publiques a augmenté de 0,2%. Les exportations ont diminué de 0,7% et les importations ont augmenté de 0,1%.



Les marchés de taux tentent d'enrayer leur glissade amorcée vendredi mais c'est laborieux et peu convaincant avec seulement -0,5Pt de base sur les T-Bonds à 4,2880% (la FED n'a peut être pas fin de monter ses taux, la réunion de début novembre pourrait donner lieu à un nouveau tour de vis).



Dans son 'livre beige' publié mercredi, la Fed a toutefois évoqué un ralentissement de la croissance de l'activité et des prix aux Etats-Unis ces dernières semaines, ainsi qu'un allègement des pressions salariales (et le mot 'inflation' est un peu moins fréquent dans la synthèse mensuelle).



Les rendements des emprunts d'Etat de référence en Europe se détendent un peu, à 2,623% sur le Bund allemand (soit -3,5Pts), à 3,148% sur nos OAT (-3,8Pts).



Le baril de Brent reste stable, à un niveau élevé, autour des 90,5$ (-0,15%).



Outre-Atlantique, Apple aligne une seconde séance consécutive à -3,5% pour un même motif : Pékin commence à restreindre ou interdire l'usage de smartphones de marque étrangère par les fonctionnaires chinois sur le lieu de travail.



Tout le monde a bien compris que cela pénalise surtout Apple, à plus forte raison à 10 jours de la présentation et à quelques semaines de la commercialisation de la version '15' de son i-Phone.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Nexity annonce la cession effective de ses activités au Portugal à Orion European Real Estate Fund V, fonds d'investissement immobilier géré par Orion Capital Managers.



Air France-KLM indique avoir signé avec Etihad Airways un protocole d'accord pour renforcer leur collaboration, notamment en étendant leurs accords de partage de code et accords interline instaurés en 2012, sous réserve des autorisations réglementaires requises.



Capgemini a annoncé jeudi qu'il allait collaborer avec le concepteur de logiciels d'entreprise américain Salesforce afin de proposer une nouvelle génération d'expériences client basées sur l'IA générative.



Thales annonce s'être vu octroyer par le gouvernement du Canada un contrat SES (soutien en service) pour les petits navires de guerre et navires auxiliaires de la Marine royale canadienne, renforçant son rôle en tant que partenaire essentiel du pays.



Enfin, Atos annonce le renouvellement, pour une durée de six ans, d'un accord-cadre avec le CNES pour la fourniture de services d'ingénierie et d'informatique spatiale, en tant que chef de file d'un groupement d'acteurs français et européens.