Paris : marque une pause après les records, gagne 3% en mai

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris entame la dernière séance du mois de mai sur une note de prudence lundi, ce qui ne devrait pas l'empêcher de boucler ce soir un cinquième mois consécutif de hausse. L'indice CAC 40 reste proche des 6490 points. Le marché parisien a inscrit vendredi dernier un nouveau record de 21 ans à 6494 points, une performance qui lui permet d'afficher un gain hebdomadaire de 1,5%, une progression de presque 3% sur le mois et une hausse annuelle qui atteint désormais près de 17%. Ces solides performances interviennent néanmoins sur fond d'évaporation des volumes, avec tout juste trois milliards d'euros d'échanges bouclés vendredi. Les intervenants s'attendent à ce que cette séance de lundi se révèle encore très calme, Wall Street étant notamment fermée pour le 'Memorial Day'. La Bourse de Londres restera également fermée ce lundi, jour férié au Royaume-Uni en raison du 'Spring Bank Holiday'. L'absence de catalyseurs devrait pousser les investisseurs à limiter leurs prises de positions en attendant de disposer de davantage d'informations sur les relais haussiers à venir. 'Avec le redressement économique qui reste bien en place dans la plupart des pays développés, l'attention continue de se focaliser sur les indicateurs économiques, qui vont permettre de mieux apprécier les perspectives d'un éventuel resserrement monétaire', explique-t-on chez Capital Economics. Le bureau d'études londonien s'attend à ce que les statistiques économiques qui seront publiées dans la semaine confirment la vigueur du rebond de l'activité. Le rapport américain sur l'emploi, attendu vendredi, sera à ce titre scruté de près par les opérateurs de marché. L'autre point fort de la semaine sera la parution, demain, des derniers indices PMI qui ont eu tendance à surprendre favorablement ces derniers temps. Pour les stratèges de BofA Global Research, les actions européennes disposent encore d'un potentiel haussier non négligeable, notamment sous l'impulsion des valeurs cycliques qui n'intègrent pas totalement la solidité de la reprise, selon eux. La banque d'affaires américaine voit encore une progression de l'ordre de 5% pour l'indice paneuropéen STOXX 600, qu'elle voit atteindre le seuil des 460 points avant que les investisseurs commencent à adopter des positions plus défensives. Du coté des valeurs, Accor Acquisition Company, Special Purpose Acquisition Company (SPAC) sponsorisé par Accor, indique avoir levé avec succès 300 millions d'euros dans le cadre de son placement privé d'unités qui seront admises aux négociations sur Euronext Paris. Le SPAC a pour but d'acquérir une ou plusieurs sociétés dans des secteurs connexes au coeur de métier hôtelier d'Accor. Eurazeo annonce la signature d'un accord pour la vente de sa participation dans Planet a? Advent International, accord prévoyant un réinvestissement d'Eurazeo aux côtés d'Advent et un contrôle conjoint de Planet par les deux groupes d'investissement. Le groupe chinois Envision devrait implanter à Douai dans le Nord de la France une usine de batteries électriques pour fournir le site de Renault selon une information du Figaro. Cette nouvelle usine permettrait la création de 2.000 emplois d'ici à 2025 indique le quotidien. Altice envisagerait la cession de son opérateur portugais Meo (ex-Portugal Telecom) indiquait samedi Les Echos. Cette ancien opérateur historique portugais avait été acquis par Altice pour 7,4 MdsE fin 2014 ' rappelle Invest Securities. Le groupe aurait mandaté la banque Lazard pour cette vente indique Les Echos. Plusieurs fonds d'investissement ainsi qu'Orange pourraient être intéressés par le rachat de Meo.

