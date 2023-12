Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: marchés attentistes, l'indice reste stable information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 17:59









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la journée à 7574 points (+0,08%), au terme d'une séance marquée par une quasi-immobilité de l'indice, alors que les investisseurs sont à la recherche de catalyseurs.



Rappelons que vendredi dernier, le président de la Fed de New York Fed, John Williams, a refroidi les ardeurs des marchés en déclarant qu'il était 'prématuré' d'envisager une baisse de taux de la Fed dès le mois de mars.



Même son de cloche chez son homologue de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, pour lequel un assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine n'a rien 'd'imminent'.



Il est vrai que certains investisseurs vont jusqu'à envisager dix baisses de taux en 2024, une scénario jugé exagéré par certains au vu de la persistance de l'inflation.



Sur le plan économique, la remontée des mises en chantier de logements (+14,8%) montre que le marché de l'immobilier américain affiche un comportement paradoxal: les primo-accédants sont absents, plus personne ne vend son bien pour en racheter (situation de pénurie), alors les acheteurs solvables font construire des logements à leur convenance



En revanche, les permis de construire de logements américains - censés préfigurer les mises en chantier futures - ont diminué de 2,5%.



Si les dernières séances avant les fêtes sont habituellement porteuses, les interrogations qui subsistent autour des taux d'intérêt pèsent sur les échanges, en l'absence de vrais catalyseurs.



Sur le marché obligataire, le 'rally' haussier des dernières semaines signe une petite pause, mais cela reste de l'ordre de la consolidation ou du simple 'pullback' technique.



Autour de 3,895% (-5,3Pts), le rendement des Treasuries à dix ans reste bien en-dessous du seuil technique des 4%, tandis que celui du Bund allemand à même échéance, référence pour l'ensemble de la zone euro, s'établit à 2,008% (-0,5Pt).

Côté énergie, le pétrole rebondit de +1,% vers 79,3$ le baril de Brent.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, TotalEnergies annonce un second contrat de vente d'électricité renouvelable (CPPA) avec le pétrochimiste LyondellBasell, auquel il fournira désormais 275 MWac (358 MW) d'électricité verte depuis ses fermes solaires de Cottonwood Bayou et de Brazoria Solar, au Texas.



Airbus fait savoir qu'easyJet a confirmé, après approbation de ses actionnaires, une commande ferme de 157 appareils supplémentaires de la famille A320neo, dans le cadre du plan de renouvellement et d'amélioration de sa flotte.

L'avionneur ajoute que Lufthansa a aussi décidé de passer une commande ferme de 40 A220-300 supplémentaires pour sa flotte court et moyen-courrier.



Enfin, Thales annonce s'être associé à SK Telecom (SKT), le plus grand opérateur mobile de Corée, afin de réaliser avec succès des tests avancés de résistance en cryptographie post-quantique.







