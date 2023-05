Paris: marché en manque d'inspiration, la prudence domine information fournie par Cercle Finance • 22/05/2023 à 17:53

(CercleFinance.com) - Après une séance des '3 sorcières' qui a compté parmi les moins actives en matière de volumes depuis 35 ans vendredi, le terme boursier de juin débute sur des bases tout aussi singulières avec à peine 2,8 milliards d'euros échangés au cours de la séance.



Dans ce contexte, le CAC40 concède 0,18%, à 7478 points aujourd'hui, malgré la performance notable de Dassault Systèmes (+4,4%). Les marchés semblent jouer la prudence dans l'attente d'avancées dans le dossier du plafond de la dette américaine.



Wall Street qui avait terminé en léger repli vendredi après les déclaration du leader Républicain McCarthy indiquant que les négociations avaient été interrompues, a rouvert sans direction ce lundi, avec un Dow Jones qui s'effrite de -0,2% et un S&P500 qui grappille péniblement 0,1%.



Les marchés sont un peu privés d'inspiration en l'absence de chiffres macro mais les prochains jours seront plus animés avec la publication des indices PMI en estimation flash, l'inflation au Royaume-Uni, les indices de climat des affaires en France et en Allemagne, ainsi qu'une nouvelle estimation du PIB allemand.



Aux Etats-Unis, la fin de la semaine sera marquée par la publication d'une nouvelle estimation de la croissance économique, puis des revenus et dépenses des ménages, accompagnés d'un indice des prix PCE habituellement scruté de près par la Fed.



Les marchés obligataires se montrent fort peu volatils, avec une stagnation des T-Bonds US vers 3,695% et une légère dégradation des OAT et des Bunds qui rajoutent 3Pts de rendement à 3,0305% et 2,456% respectivement.

La paire Euro/Dollar est quasi stable, le $ prend 0,1% à 1,0805 $/euro.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Sanofi fait part de la présentation de résultats positifs d'un essai de phase III évaluant son Dupixent dans la bronchopneumopathie chronique obstructive, au congrès international de l'American Thoracic Society.



Thales Alenia Space, coentreprise de Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce le lancement réussi de cinq satellites de rechange additionnels qu'elle a construits pour la constellation modernisée de satellites de télécommunications Iridium.



TotalEnergies indique avoir reçu du ministère de la Transition énergétique et des communautés autonomes, les autorisations environnementales nécessaires à la réalisation de projets solaires pour une capacité totale estimée à trois gigawatts en Espagne.



Atos annonce une extension de contrat de trois ans liant sa filiale Eviden et l'Université d'Édimbourg, pour augmenter la capacité du BullSequana XH2000, supercalculateur fourni pour faciliter les travaux des universités de Cambridge, Durham, Leicester et Édimbourg.



Enfin, Coface indique qu'AM best a confirmé le 19 mai, sa note de solidité financière (IFS) 'A' (Excellent) attribuée au groupe d'assurance-crédit, ainsi qu'à CNAIC et à Coface Ré, avec une perspective toujours 'stable'.