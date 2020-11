Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris/Manifestation-La police tire des gaz lacrymogènes Reuters • 28/11/2020 à 16:05









PARIS, 28 novembre (Reuters) - La police a tiré des gaz lacrymogènes samedi lors d'une manifestation contre les violences policières et pour la défense des libertés après que des manifestants masqués ont lancé des feux d'artifice sur les forces de l'ordre, installé des barricades et jeté des pierres. Plusieurs dizaines de milliers de personnes défilent samedi en France contre un article controversé de la proposition de loi "sécurité globale", et plus largement contre les violences policières après deux affaires récentes où l'attitude des forces de l'ordre suscite une grande polémique. (Tangi Salaun, avec Geert de Clercq et pour la version française Gilles Guillaume)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.