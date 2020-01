Paris, Londres et Berlin appellent l'Iran à s'abstenir de toute "action violente"

PARIS, 12 janvier (Reuters) - Emmanuel Macron, Boris Johnson et Angela Merkel appellent, dans une déclaration commune publiée dimanche, l'Iran à s'abstenir "de toute nouvelle action violente" et à annuler toutes les mesures incompatibles avec l'accord sur le programme nucléaire de Téhéran conclu en 2015. "Aujourd'hui, notre message est clair", soulignent le chef de l'Etat français, le Premier ministre britannique et la chancelière allemande dans cette déclaration. "Nous restons attachés au JCPOA (nom de l'accord sur le programme nucléaire iranien de 2015-NDLR) et à sa préservation". "Nous exhortons l'Iran à annuler toutes les mesures incompatibles avec l'accord, nous appelons l'Iran à s'abstenir de toute nouvelle action violente ou de prolifération", ajoutent-ils, "et nous restons prêts à engager le dialogue avec l'Iran sur cette base afin de préserver la stabilité de la région." (Marine Pennetier)