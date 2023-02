Paris: limite ses pertes malgré le net recul de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 17/02/2023 à 17:53

(CercleFinance.com) - Après avoir cédé jusqu'à 1,3% en début de séance, autour des 7270 points, la bourse de Paris a lentement rattrapé son retard tout au long de la journée.



Au gong final, l'indice parisien limite son recul à -0,25%, à 7347 points, tandis que Wall Street s'enfonce davantage, avec -1% sur le S&P500 et -1,4% sur le Nasdaq, dans un contexte d'incertitudes quant à l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale.



Paris s'arroge 3% sur la semaine écoulée et porte ainsi à +13,4% ses gains depuis le début de l'année.



Sur le front des statistiques, les prix à la production ont augmenté plus que prévu en janvier (+0,7%) aux Etats-Unis sous l'effet des coûts de l'énergie, ce qui semble éloigner la perspective d'une baisse de taux de la part de la Fed.



Les prix à l'importation ont pour leur part baissé de 0,2% le mois dernier, après un repli de 0,1% en décembre 2022, tandis que les prix à l'exportation ont rebondi de 0,8% en janvier, après une chute de 3,2% le mois précédent.



Selon le Département du Travail, sur les 12 derniers mois, les prix à l'importation US affichent une hausse de 0,8%, en données brutes comme hors produits pétroliers, et ceux à l'exportation se sont accrus de 2,3% (+1,7% hors produits agricoles) en janvier.



Enfin, l'indice des indicateurs avancés du Conference Board a reculé de 0,3% en janvier (après -0,8% en décembre -chiffre révisé de -1%- et -1,1% en novembre),conformément aux attentes du consensus.



Les investisseurs américains semblent ne plus trop savoir sur quel pied danser, tiraillés entre le scénario privilégié d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie et celui moins prometteur d'une surchauffe des prix qui justifierait une politique toujours restrictive.



Les marchés obligataires terminent la semaine sur une note un peu moins négative puisque nos OAT se détendent de -4Pts vers 2,903%, les Bunds effacent -3Pt à 2,4500% et les BTP italiens -4ts à 4,29%.



Mauvaise surprise du côté des T-Bonds qui se tendent de +4,3Pts à 3,886% et se rapprochent inexorablement des 4,00%.



Dans l'actualité des sociétés, Air France-KLM publie un résultat net positif à 0,73 milliard d'euros au titre de 2022, en amélioration de 4,02 milliards par rapport à 2021, avec une marge opérationnelle à 4,5%, supérieure à celle de 2019 (4,2%) en dépit d'une forte hausse du prix du carburant.



La Commission européenne annonce autoriser une mesure d'aide française d'un montant maximal de 1,4 milliard d'euros en faveur d'Air France, estimant que celle-ci est conforme aux règles de l'UE en matière d'aides d'État.



Hermès International dévoile un résultat net part du groupe en croissance de 38% à 3,37 milliards d'euros au titre de 2022, et un résultat opérationnel courant de 4,7 milliards, soit 40,5% des ventes contre une marge de 39,3% l'année précédente.



EDF fait part d'un résultat net part du groupe de -17,9 MdsE en 2022 et d'un EBITDA en net recul (-5MdsE). Le chiffre d'affaires a pourtant augmenté à 143,5 MdsE, soutenu par les prix de l'électricité et du gaz.



Enfin, Safran publie un chiffre d'affaires ajustée de 19 milliards d'euros au titre de l'exercice 2022, en hausse de 25% par rapport à 2021 et de +15,8% sur une base organique. Le résultat net part du groupe ajusté atteint quant à lui 1178 ME, en hausse de 55%, soit un BPA ajusté dilué de 2,68 euros, en hausse de 55%.