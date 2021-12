Paris: limite la casse à 6.860, repli des indices US information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 16:00

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris plonge et se reprend un peu, après une très mauvaise entame de semaine et de terme boursier de janvier.



Après avoir inscrit un plus bas autour des 6750 points (-2,5%), dans des volumes d'échanges plus étoffés qu'à l'accoutumée (plus de 2MdsE à 15H30), le CAC40 limite la casse vers -1% (à 6.860, soit +100Pts repris sur les plus bas).



L'Euro-Stoxx50 s'était également enfoncé jusque vers 4.048 mais rebondit ver 4.115 (-1,1%). A wall Street, les indices viennent de rouvrir en repli de -1,3% à -1,6%.



Concrètement, les bourses subissent de plein fouet la dégradation de la situation sanitaire sur le vieux continent.



Les Pays-Bas, l'Autriche et l'Allemagne ont déjà mis en oeuvre des mesures de restriction à la circulation, faisant craindre un nouveau coup de frein de l'économie européenne.



Par ailleurs, Londres, Madrid et Dublin envisageraient aussi de possibles confinements nationaux... 'Le secteur des services, et tout particulièrement celui du tourisme, sont les plus vulnérables à la mise en place de ces restrictions aux interactions sociales', indiquaient les équipes de Goldman Sachs il y a quelques jours.



La banque d'affaires américaine souligne que la situation est d'autant plus dommageable que la saison des fêtes de fin d'année représente une période importante pour les métiers des voyages et des loisirs.



L'approche de la fin de l'année favorise habituellement un mouvement haussier sur les marchés boursiers, mais c'est la prudence qui devrait être de mise cette année au vu de la propagation rapide du variant Omicron.



Ainsi, bien que la Réserve fédérale ait confirmé le resserrement de sa politique monétaire, levant ainsi une lourde incertitude sur les marchés, il n'est plus du tout sûr que les marchés boursiers connaîtront une fin d'année positive.



Les cours ont bien progressé cette année (+25% pour le CAC 40 depuis le 1er janvier) et les investisseurs pourraient être tentés de vendre les valeurs gagnantes de leurs portefeuilles avant de commencer à établir une nouvelle stratégie en vue de l'exercice 2022.



L'absence de nombreux intervenants pour les fêtes qui se traduit par un manque de liquidité risque bien d'amplifier le phénomène.



Le pétrole (-3% à Londres) est lui aussi victime de perspectives de croissance moins florissantes, le Dollar recule de -0,5% vers 1,1290/E.



Du côté des valeurs françaises, BNP Paribas (+1%) annonce avoir conclu un accord avec BMO Groupe Financier pour la vente de 100% de ses activités de banque commerciale aux États-Unis opérées par sa filiale Bank of the West, pour une considération de prix totale de 16,3 milliards de dollars en numéraire.



TotalEnergies annonce le développement de projets photovoltaïques (160 MW) et de stockage (340 MWh) en Nouvelle-Calédonie, visant à fournir l'électricité décarbonée nécessaire aux activités industrielles du consortium minier et métallurgique Prony Resources New Caledonia.



Alstom a annoncé lundi avoir reçu une nouvelle commande d'environ 268 ME de la part de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB) portant sur la livraison de 98 voitures multifonctions à deux niveaux.



Enfin, Icade Santé et Orpea indiquent avoir signé des promesses portant sur l'acquisition des murs de trois maisons de retraite neuves en Allemagne pour un montant total d'environ 57 millions d'euros (droits inclus).