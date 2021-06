Paris : les statistiques US ne provoquent aucune réaction

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris reste sur une note prudente mercredi après-midi, les investisseurs limitant leurs prises de risques avant les annonces de la Réserve fédérale. L'indice CAC 40 est en légère hausse à 6650 points.

Au terme de ses deux jours de débats, le FOMC, le comité stratégique de la Fed, devrait s'abstenir de toute annonce spectaculaire dans son communiqué prévu dans la soirée.

Mais la conférence de presse de son président, Jerome Powell, pourrait fournir aux investisseurs de précieux enseignements quant à la trajectoire des décisions de politique monétaire à attendre dans les mois qui viennent.

La solidité de la reprise de l'économie américaine et la remontée de l'inflation plaident en faveur d'un resserrement, mais le redressement très progressif du marché de l'emploi semble justifier une approche en douceur.

'Alors que les marchés baignent dans un océan de tranquillité, une remise en cause plus sensible du caractère transitoire de l'inflation mercredi soir pourrait secouer les marchés, notamment si la Fed commence à parler d'un début de réflexion sur un ralentissement des achats d'actifs', prévient Alexandre Baradez, le responsable de l'analyse marchés chez IG France.

Les derniers signes des difficultés rencontrées actuellement par l'économie américaine ont inclus, hier, une baisse plus marquée que prévu des ventes de détail ainsi qu'une remontée en flèche des prix producteurs.

En attendant le verdict de la Fed, le marché a pris connaissance de plusieurs indicateurs économiques, à commencer par les statistiques mensuelles du marché de l'immobilier.

Selon le Département du Commerce, les mises en chantier de logements ont augmenté de 3,6% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier aux États-Unis, à 1.572.000 en rythme annualisé, un niveau toutefois nettement inférieur au consensus.

'Par manque de matériaux, la construction résidentielle ne tourne pas aussi vite que souhaité', soulignent les équipes d'Oddo BHF, qui notent néanmoins que la tendance du secteur reste haussière.

Les prix à l'importation aux États-Unis ont augmenté de 1,1% en mai par rapport au mois précédent, une progression supérieure au consensus. La hausse atteint 0,9% hors produits pétroliers.

Du coté des valeurs, LVMH et Google Cloud annoncent un partenariat stratégique destiné à accélérer l'innovation et à développer de nouvelles solutions d'intelligence artificielle (IA) depuis le cloud, en conjuguant les atouts des deux entreprises. Ce partenariat permettra d'améliorer la prévision de la demande et l'optimisation des stocks, mais aussi l'expérience client grâce notamment à toujours plus de personnalisation.

Thales a annoncé le lancement d'une nouvelle gamme de solutions de communication par satellite destinée à assurer une connectivité fiable, partout dans le monde, via Iridium Certus, un réseau de 66 satellites.

Capgemini annonce la signature d'une extension de contrat pluriannuelle avec le groupe énergétique norvégien Equinor. Dans le cadre de cet accord, le groupe poursuivra ses missions de digitalisation et de transformation dans le cloud des systèmes, processus et méthodes de travail d'Equinor.

Suez a annoncé aujourd'hui sur twitter que son directeur général, Bertrand Camus, avait décidé ' de ne pas faire partie de l'aventure du nouveau Suez '. 'Il mènera néanmoins jusqu'au bout l'OPA de Veolia et le rachat de Suez par le consortium Meridiam-GIP-CDC, qui doivent se finaliser d'ici la fin de l'année', précise Suez.

Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Valeo et ajuste son objectif de cours de 35,9 à 36,2 euros, dossier sur lequel il est redevenu positif et qui figure, depuis une publication de premier trimestre prometteuse, dans sa 'Sélection IS de valeurs favorites'.