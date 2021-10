Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : les résistances cèdent avec l'appui des indices US information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 19:26









(CercleFinance.com) - Le CAC40 l'a fait : avec +0,8% l'indice phare confirme l'effacement de la résistance des 6.765 points alors que Wall Street semblait inarrêtable. L'Euro-Stoxx50 avec +1% se hisse au-delà des 4.200, vers 4.224 (résistance des 4.210 du 10 au 23/09 débordée), avec +1% à Francfort (Dax à 15.750). Les records pleuvent depuis 4 séances avec un S&P500 à 4.598 au plus haut peu après l'ouverture et un Dow Jones à 35.880 qui vise clairement les 36.000 avant la fin de ce mois d'octobre (qui tombera vendredi). Mais à mi-séance, l'euphorie retombe puisque le 'S&P' et le 'Dow' se contentent de gains symboliques (+0,2% et +0,1% respectivement). Le Nasdaq est pour sa part revenu de +0,6% à l'équilibre alors qu'il tutoyait son record absolu des 15.405 à 0,2% près et égalait sa meilleure clôture du 07/09 à 15.385. Les chiffres US du jour apportent un nouvel élan d'optimisme puisque la confiance du consommateur est repartie à la hausse en octobre aux Etats-Unis (après trois mois de repli) selon l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi. L'indice de confiance de l'organisation patronale a atteint 113,8 ce mois-ci contre 109,8 en septembre. Si l'inflation évolue à des plus hauts de 13 ans, son impact sur la confiance des ménages est resté limité, explique Lynn Franco, la directrice de la recherche économique au ConfBoard. 'La part de consommateurs prévoyant d'acheter des maisons, des automobiles et du gros électroménager s'est accrue en octobre, un signe qui montre que les dépenses vont continuer de soutenir la croissance économique d'ici à la fin de l'année', a-t-elle souligné. La composante de la situation actuelle a augmenté à 147,4 à comparer à 144,3 le mois dernier, tandis que l'indice des anticipations s'est lui amélioré à 91,3 contre 86,7 le mois dernier. Le chiffre mensuel des ventes de logements neufs fait un bond de 14% en septembre pour atteindre un taux annuel de 800.000, selon les données compilées par le US Census Bureau. Le prix de vente médian des maisons neuves pulvérise un nouveau record absolu à 408.800$. Le stock de logements neufs à vendre s'est contracté de -12% entre août et septembre, ce qui équivaut à 5,7 mois de transactions. Ces bons chiffres font passer au second plan la hausse inexorable du prix du baril de WTI (+1% à 84,6$), à son plus haut depuis 2014 et le Brent est en train d'égaler son record de 7 ans, à 86,7$. ' Toutefois, l'Arabie Saoudite a déclaré qu'il ne fallait pas considérer comme acquise la flambée des prix du pétrole, que la demande pouvait à nouveau souffrir de la pandémie de Covid-19, confirmant la volonté des pays producteurs d'ouvrir davantage les vannes ', note-t-on chez Kiplink. Les investisseurs devront probablement attendre la réunion de la BCE prévue jeudi ou la parution des chiffres de l'inflation en zone euro programmée pour vendredi pour voir une tendance de fond se dessiner sur l'obligataire. Dans l'attente, les T-Bonds US stagnent vers 1,6400%, idem pour nos OAT à 0,2210%. Dans l'actualité des valeurs hexagonales, Thales présente un chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2021 de 11,22 milliards d'euros, en hausse de 6,2% en organique (+5,7% au total), malgré des activités aéronautique civile et biométrie toujours marquées par les restrictions de déplacement. Orange (-2%) affiche un chiffre d'affaires de 10,51 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2021, en baisse de 0,4% sur un an à base comparable (-0,7% au total), léger recul qui s'explique essentiellement par les moindres cofinancements du réseau fibre reçus en France. TotalEnergies a annoncé mardi la signature d'un partenariat stratégique aux Etats-Unis en vue de construire une unité de recyclage chimique au Texas. Dans le cadre de cet accord conclu avec Plastic Energy et Freepoint Eco-Systems, les partenaires prévoient de transformer des déchets plastiques en une matière première recyclée via un procédé breveté par Plastic Energy. Enfin, Vallourec (+4,5%) annonce avoir signé un important contrat-cadre d'une durée de 10 ans avec Esso Exploration and Production Guyana Limited (EEPGL), filiale d'ExxonMobil et opératrice du bloc majeur Stabroek, pour la fourniture de produits linepipe au Guyana. Maison du Monde explose de 24,5% après avoir annoncé un plan de rachat de titre de 50MnsE, soit 5% du capital et une baisse de participation dans une joint-venture américaine (Modani), de 70 à 15% du capital.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.