Paris: les marchés suspendus aux annonces de la Fed information fournie par Cercle Finance • 02/11/2022 à 11:00

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris grappille 0,2%, autour des 6340 points, alors que les investisseurs ont les yeux tournés vers l'ouest, à quelques heures des décisions très attendues de la Réserve fédérale américaine.



Le communiqué de la banque centrale américaine sera publié à 19h00 puis suivi, 30 minutes plus tard, de la conférence de presse de son président, Jerome Powell.



Sachant que la probabilité d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base est désormais intégrée a plus de 90% à en croire le baromètre 'FedWatch', les investisseurs attendent surtout des indications sur le rythme des hausses à venir.



Le discours et la tonalité du patron de la Fed concentreront donc toute l'attention des marchés.



En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matinde l'indice PMI S&P Global pour l'industrie manufacturière française. Celui-ci s'est de nouveau inscrit sous la barre du 50 du sans changement, signalant une contraction du secteur pour un deuxième mois consécutif en octobre.



L'indice s'est en effet replié de 47,7 en septembre à 47,2 le mois dernier, affichant ainsi son plus faible niveau depuis presque deux ans et demi, avec notamment des nouvelles commandes qui ont fortement diminué, la demande sous-jacente s'étant détériorée.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans se stabilise autour de 4,05% dans un climat de prudence avant la réunion de la Réserve fédérale.



Sur le marché des changes, le dollar recule légèrement face à l'euro, qui évolue dans la zone de 0,9898.



Dans l'actualité des valeurs hexagonales, M6 a annoncé mercredi être entré en négociations exclusives avec le groupe Passat en vue de la cession de sa filiale de téléachat Best of TV, qu'il détient à hauteur de 51%. Par le biais de ce projet de cession, le groupe de télévision explique vouloir poursuivre la rotation de son portefeuille.



McPhy Energy annonce la décision finale d'investissement de sa gigafactory d'électrolyseurs sur le site de Belfort par son conseil d'administration en date du 26 octobre, permettant ainsi le lancement de ce projet.



A l'occasion d'une journée investisseurs, Sodexo a fait part de son plan stratégique à horizon 2025. La société vise +8 à +10% de croissance interne du chiffre d'affaires et une marge d'exploitation proche de 5,5% à taux constants pour l'exercice 2023 et +6 à +8% de croissance interne du CA pour les exercices 2024 et 2025 avec une marge d'exploitation supérieure à 6% en 2025.



Enfin, Verallia annonce avoir signé un accord ferme avec une filiale de Sun European Partners en vue de l'acquisition de 100% du capital d'Allied Glass, un leader sur le segment de l'emballage en verre premium au Royaume Uni, spécialisé dans le marché des spiritueux.