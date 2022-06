Paris: les marchés prudents avant plusieurs publications information fournie par Cercle Finance • 29/06/2022 à 10:44

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris recule de près de 0,6% ce matin, autour des 6.045 points, au lendemain d'une journée marquée par un net recul des indices US qui ont cédé entre 1,5% (Dow Jones) et 3% (Nasdaq).



Hier, les investisseurs semblent avoir été perturbés par la publication d'un indice peu rassurant aux États-Unis, celui de la confiance du consommateur américain qui s'est à nouveau dégradé au moins de juin, selon l'enquête mensuelle du Conference Board.



Aujourd'hui, la prudence reste donc de mise avant la publication de deux statistiques majeures en zone euro et aux États-Unis: une première estimation de l'inflation en Allemagne pour le mois de juin est attendue à 14h00, suivie, à 14h30, de la troisième estimation du produit intérieur brut (PIB) pour les États-Unis au premier trimestre.



Cette dernière statistique s'accompagnera de l'indice PCE des prix de détail hors alimentation et énergie, qui en dira davantage sur l'évolution de l'inflation.



Alors que les inquiétudes sur la croissance économique des États-Unis restent fortes, ces indicateurs pourraient fournir de nouveaux éléments concernant la future trajectoire de la Fed en matière de politique monétaire pour les mois à venir.



Les investisseurs devraient par ailleurs se montrer prudents avant une intervention de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, à l'occasion du forum organisé par la BCE à Sintra (Portugal).



Du côté de Wall Street, les 'futures' sur indices signalent pour l'instant une ouverture des marchés américains en hausse de 0,1% à 0,3%.



Les places boursières américaines et européennes avaient retrouvé le chemin de la hausse la semaine dernière à la faveur d'une amorce de détente au niveau des rendements obligataires, mais cette accalmie a fait long feu.



L'embellie des taux longs ne semble plus qu'un lointain souvenir, alors que la BCE a confirmé hier vouloir aller 'aussi loin que nécessaire pour lutter contre l'inflation'.



Conséquence, le rendement des OAT française se tend de nouveau autour de 2,17%, tandis que les Bunds ressortent désormais à 1,62%.



Aux Etats-Unis, les T-Bonds à 10 ans confirment leur retour dans la zone des 3,2% après avoir reflué en direction des 3,1% en fin de semaine dernière.



Dans une note publiée dans la matinée, les stratèges évoquent 'une accumulation de mauvaises nouvelles qui refroidit l'appétit pour le risque'.



Dans l'actualité des sociétés, Atos a remporté un contrat de 1,2 million d'euros auprès de l'Agence d'information et de communication de l'OTAN, afin d'installer et de configurer des systèmes de cybersécurité essentiels aux activités de l'organisation, sur 22 sites.



Eurazeo annonce la cession de sa participation résiduelle de 51% dans Trader Interactive, société de places de marché et fournisseur de services aux concessionnaires pour les véhicules de loisirs et les équipements professionnels aux Etats-Unis.



Ipsen fait savoir que la FDA américaine a accordé une revue prioritaire à la demande d'approbation du médicament expérimental palovarotène pour le traitement des patients atteints de fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP), une maladie génétique ultra-rare.



Enfin, TF1 indique avoir signé un accord en vue de la cession des activités Publishers de Unify au groupe Reworld Media, opération qui porterait l'audience de Reworld Media à plus de 36 millions de visiteurs uniques mensuels selon Médiamétrie.