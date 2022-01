Paris: les marchés dans l'expectative de l'emploi américain information fournie par Cercle Finance • 07/01/2022 à 10:48

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède actuellement près de 0,1%, autour des 7240 points. Après un début de semaine en fanfare, la marché parisien est rentré dans le rang hier en cédant 1,7%, fortement impacté par la teneur des 'minutes' de la Fed évoquant une possible remontée des taux à un rythme plus soutenu qu'anticipé.



Dans ce contexte, les investisseurs semblent jouer la carte de la prudence ce matin, à quelques heures de la publication mensuelle des statistiques de l'emploi aux États-Unis. Le consensus table sur 475.000 créations de postes en décembre, avec un taux de chômage en baisse à 4,1%.



Ces chiffres ne devraient pas manquer d'alimenter les conjectures concernant la date que choisira la Fed pour commencer à relever ses taux d'intérêt, envisagée de plus en plus sérieusement pour le mois de mars.



'Plus l'inflation sera haute et le chômage bas à ce moment-là, plus la Fed sera pressée d'amorcer le resserrement de sa politique', expliquent les économistes d'Oddo BHF.



En France, les données CVS-CJO de l'administration des douanes montrent que le déficit de la balance commerciale a atteint 9,73 milliards d'euros en novembre 2021, à comparer à un déficit de 7,70 milliards le mois précédent.



Ce creusement d'un mois sur l'autre reflète une croissance de 5,3% des importations françaises, à un peu plus de 53,7 milliards d'euros, croissance plus forte que l'augmentation de 1,6% des exportations, à 44 milliards.



Par ailleurs, selon l'Insee, en novembre 2021, les dépenses de consommation des ménages français en biens en volume ont rebondi de 0,8% en rythme séquentiel (après une baisse de 0,6% en octobre).

L'institut de statistiques précise que cette hausse provient principalement d'un rebond dans la consommation en biens fabriqués (+1,5%), tandis que la consommation en produits alimentaires augmente de nouveau (+0,3%), tout comme celle en énergie (+0,5%).



Enfin, la production de l'industrie manufacturière se replie dans l'Hexagone en novembre (−0,6% après +1,1%) comme dans l'ensemble de l'industrie (−0,4% après +0,9%) par rapport au mois précédent, selon les données CVS-CJO de l'Insee.



Dans l'actualité des sociétés françaises, STMicroelectronics affiche un chiffre d'affaires net préliminaire du quatrième trimestre 2021 de 3,56 milliards de dollars, en hausse de 11,2% en séquentiel. Sur l'année 2021, le CA a augmenté de 24,9% à 12,76 milliards.



De son côté, Trigano annonce que ses ventes ont progressé de 9,2% à 786,8 millions d'euros (+8,5% à périmètre et taux de change constants) au titre de son premier trimestre 2021-22 (période du 1er septembre au 30 novembre 2021).



Enfin, Thales a annoncé hier soir que la Direction de la maintenance aéronautique du Ministère des armées (DMAé) lui a confié pour une durée de 10 ans le soutien d'environ 700 systèmes complexes tels que radars de défense aérienne, centres de contrôles, systèmes de télécommunication sol-air et d'information.