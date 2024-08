Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: les marchés dans l'attente de plusieurs statistiques information fournie par Cercle Finance • 15/08/2024 à 10:56









(CercleFinance.com) - Le CAC40 gagne 0,1% ce matin, autour des 7345 points, alors que Stellantis, Engie et Carrefour s'arrogent près de 1% chacun.



Malgré le jour férié de l'Assomption, la séance s'annonce chargée avec au programme une série d'indicateurs économiques Outre-Atlantique, dont les ventes au détail en point d'orgue.



La statistique sera particulièrement suivie par les investisseurs afin de les aider à évaluer la réalité d'une éventuelle récession aux Etats-Unis au cours des mois à venir.



Les résultats trimestriels de Walmart, le géant américain de la distribution, seront eux aussi suivis de près en vue à la mi-journée en vue d'évaluer le moral des consommateurs.



Après la publication, hier, de chiffres de l'inflation aux Etats-Unis meilleurs que prévu, il ne fait plus guère de doute que la Fed annoncera le mois prochain une baisse de ses taux afin de soutenir de l'économie américaine.



Mais les marchés semblent désormais se poser moins de questions sur l'évolution de l'inflation pour se concentrer davantage sur le thème de la croissance.



En Chine, la production industrielle, un indicateur économique important dans le pays, a augmenté de 5,1% en glissement annuel en juillet, selon des données officielles publiées jeudi.



Mais sur une base mensuelle, la production à la sortie des usines n'a augmenté que de 0,3% en juillet par rapport au mois précédent.



Parmi les autres indicateurs américains au menu de la journée figurent les stocks des entreprises, les prix à l'importation, l'indice Empire State de la Fed de New York, l'indice de la Fed de Philadelphie, la production industrielle et les inscriptions aux allocations chômage.



Sur le front obligataire, les Treasuries poursuivent leur repli, la perspective d'une politique un peu plus accommodante de la Fed ramenant le rendement du papier à dix ans autour de 3,84%.



Sur le marché des changes, l'euro s'apprécie en conséquence face au billet vert, autour de 1,101$/E.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Deezer a annoncé un partenariat de distribution conjoint pluriannuel avec DAZN, pour 'proposer à leurs abonnés l'accès à leurs services premium de streaming musical et sportif dans un partenariat couvrant plusieurs marchés européens'.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.