Paris: les investisseurs prudents avant l'inflation US information fournie par Cercle Finance • 09/11/2022 à 17:48

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un recul limité de 0.17%, à 6430 points, après une 3e séance de quasi-stagnation au sein d'un étroit canal (6.405/6.445).



L'indice parisien n'aura pas pu compter sur Wall Street qui s'est drapé de rouge peu après l'ouverture. Le S&P500 et Dow Jones cèdent désormais 0.7%, juste devant le Nasdaq (-1%), alors que les opérations de dépouillement électoral se prolongent outre-Atlantique et que républicains et démocrates se disputent Sénat et Chambre des Représentants.



Aux yeux des investisseurs, une majorité républicaine à la Chambre permettrait notamment d'entraver les projets des Démocrates en matière fiscale et d'écarter des hausses d'impôts susceptibles de peser sur les bénéfices des entreprises.



Dans ce contexte, le dollar reprend un tout petit peu de terrain: +0,4% vers 1,003E, le 'Dollar Index' affiche +0,5% (vers 110,2) contre un panier de devises.



Les deux seules statistiques au programme du jour étant les stocks des grossistes américains, puis les réserves hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis.

Les stocks des grossistes ont progressé de 0,6% en septembre 2022 en rythme séquentiel aux Etats-Unis, selon le Département du Commerce, après une augmentation de 1,4% le mois précédent (révisée d'une estimation initiale qui était de +1,3%).



Les ventes des grossistes ont pour leur part augmenté de 0,4% au mois de septembre.



Côté stocks pétroliers, les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) les réserves de brut ressortent en hausse de 3,9 millions, à 440.8 millions de barils au cours de la semaine du 31 octobre aux Etats-Unis.



En revanche, les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- sont en recul (-500.000 barils) tandis que les stocks d'essence reculent un peu plus franchement (-900.000 barils), par rapport à la semaine précédente.



L'EIA indique enfin que les raffineries ont fonctionné à 92.1 % de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,8 millions de barils/jour.



Cette statistique a peu d'impact sur le cours du WTI qui continue de se replier : - 1.9%, autour des 86.8$ le baril.



Dans l'actualité des valeurs, Veolia publie au titre des neuf premiers mois de 2022 un EBITDA de 4,53 milliards d'euros, soit une croissance de 5,2% à périmètre et change constants, pour un chiffre d'affaires de 30,7 milliards, en croissance de 49,1% à change constant.



Getlink indique que son Shuttle a transporté 163.430 véhicules de tourisme en octobre, soit une hausse de 20% par rapport au même mois en 2021, tandis que son Shuttle Freight a transporté 114.747 camions, soit une baisse de 6% en comparaison annuelle.



Enfin, Viel & Cie indique avoir enregistré une forte croissance de son activité au troisième trimestre 2022 avec un chiffre d'affaires de 248,7 millions d'euros, en hausse de 26,2% à cours de change courants et de 18,2% à cours de change constants.



Peu de réactions à la hausse de 6% du chiffre d'affaire d'Orpea ou à l'évocation d'une augmentation de capital de 4MdsE (pas encore actée), le titre perd 2.4% vers 8,11E.