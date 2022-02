Paris: les investisseurs prudents avant l'inflation aux USA information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 10:28

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris évolue autour de son point d'équilibre, à 7.135 points, au lendemain d'une journée marquée par la forte progression du Nasdaq (+2%). La prudence reste pourtant de mise ce matin, à quelques heures de la parution des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis (la publication est attendue à 14h30).



Compte tenu du récent renchérissement des prix de l'énergie, il y a tout lieu de penser que la hausse des prix est restée soutenue le mois dernier, avec une inflation attendue une nouvelle fois en hausse, à plus de 7%.



La récente remontée de l'inflation, qui était d'abord perçue comme transitoire, inquiète depuis de longues semaines les marchés sur le calendrier du resserrement monétaire de la Fed.



'Toutes les conditions sont réunies pour que la Fed démarre dès le mois prochain un cycle de hausse des taux, qui s'annonce à première vue plus soutenu et rapide que le précédent (2015-2019)', préviennent ainsi les économistes d'Oddo BHF.



La tonalité de la statistique de l'inflation est susceptible de faire réagir les rendements obligataires, dont l'évolution est scrutée de près par les marchés depuis le début de l'année.



Sur le marché des Treasuries, les rendements des bons du Trésor américain se stabilisent autour de 1,93% pour ce qui concerne le 10 ans, après avoir atteint mardi un nouveau plus haut de deux ans, à presque 1,97%.



Le rendement du Bund allemand à 10 ans, la référence en Europe, se retend pour sa part de deux points de base, à 0,22%.



Dans l'actualité des sociétés françaises, TotalEnergies a publié jeudi des résultats en hausse au titre du quatrième trimestre, portés par la remontée des cours du pétrole et les niveaux records atteints par les prix du gaz en Europe et en Asie. Le géant de l'énergie a annoncé un résultat net ajusté multiplié par cinq sur les trois derniers mois de l'année, à 6,8 milliards de dollars.



Société Générale publie un BNPA sous-jacent de 5,52 euros au titre de 2021, contre 0,97 euro l'année précédente, avec une baisse sensible du coût du risque et un résultat brut d'exploitation sous-jacent en hausse de 51% à 8,47 milliards d'euros.



De son côté, Crédit Agricole SA publie au titre de 2021 un résultat net part du groupe sous-jacent en augmentation de 40,2% à 5,4 milliards d'euros, avec une baisse significative du coût du risque et un résultat brut d'exploitation sous-jacent en hausse de 13,7% à 9,05 milliards.



EDF a annoncé jeudi la signature d'un accord exclusif avec GE en vue de l'acquisition des turbines à vapeur pour centrales nucléaires du groupe industriel américain.



Enfin, Dassault Aviation annonce la signature d'un contrat portant sur la vente de 42 Rafale de dernière génération à l'Indonésie, contrat qui devrait se 'concrétiser par la montée en puissance rapide et concrète de la présence de Dassault Aviation dans le pays', assure le p.d.-g.