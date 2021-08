Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : les investisseurs dans l'attente de Jackson Hole information fournie par Cercle Finance • 25/08/2021 à 10:39









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris gagne 0,3%, à 6682 points, dans des volumes d'échange extrêmement réduits, avec à peine 300ME échangés à 10h30. Les investisseurs semblent adopter une position attentiste avant l'ouverture très attendue du symposium des banquiers centraux, demain à Jackson Hole (Wyoming). Hier, le marché parisien avait réalisé un 'cavalier seul' à la baisse en cédant près de 0,3% à 6664 points, alors que tous les autres indices de la zone euro avaient fini dans le vert. Le contraste est évident avec la bonne forme de Wall Street, où le S&P 500 (+0,2%) a réussi à inscrire hier un 50ème record de clôture pour cette seule année 2021. Attendue vendredi, l'intervention du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, sera donc particulièrement suivie d'autant qu'en cette fin d'été, les investisseurs sont privés de catalyseurs. Son discours devrait permettre d'en savoir plus sur l'évolution des débats au sein du FOMC, le comité de direction de la Fed, en vue d'un prochain resserrement de sa politique monétaire. En attendant, les opérateurs prendront connaissance, cet après-midi, des chiffres des commandes de biens durables en juillet aux Etats-Unis. Le consensus des économistes prévoit un repli de 0,3%, après un gain de 0,9% au mois de juin. En Europe, la séance sera essentiellement animée par la publication en fin de matinée de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne. Si les industriels allemands font face à une forte demande, les problèmes d'approvisionnement pèsent sur le secteur, notamment dans la filière automobile. 'Le climat des affaires devrait rester à un niveau élevé en août, gage que la reprise post-Covid est loin d'être épuisée', assurent toutefois les équipes d'Oddo BHF. Dans l'actualité des valeurs françaises, Pernod Ricard fait part d'une décision de la Cour d'Appel américaine du Federal Circuit, le 23 août, en faveur de la National Association of Manufacturers, qui permet au groupe de bénéficier du drawback sur les exportations de certains spiritueux hors des Etats-Unis. Kering a annoncé mercredi son intention de racheter jusqu'à 2% de son capital au cours des deux ans à venir, avec l'objectif d'annuler les actions dont il aura fait l'acquisition. Total Gabon (détenu à 58 % par TotalEnergies) publie un résultat net de 12 millions de dollars au titre du premier semestre 2021, contre une perte de 59 millions un an auparavant, principalement grâce à l'amélioration du prix moyen de vente (+100% à 61,5 dollars le baril).

