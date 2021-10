Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : les craintes autour d'Evergrande pèsent sur les cours information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 10:47









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède 0.4% ce matin, à 6678 points, alors que les inquiétudes autour du dossier Evergrande, du nom de ce géant surendetté de l'immobilier chinois, refont surface. Dans la nuit, on apprenait en effet l'échec du projet de cession, par Evergrande, de sa filiale de services immobiliers à Hooplife une division du groupe Hopson. Une information qui renforce les craintes d'une propagation des risques liés à la situation financière du promoteur. 'Au vu des difficultés, des défis et des incertitudes entourant l'amélioration de la situation de trésorerie du groupe, il n'existe aucune garantie que le groupe sera en mesure d'atteindre ses obligations financières définies dans les documents financiers et d'autres types de contrats', prévient-il dans un avis financier. Suspendue à la demande de la société depuis le 4 octobre, la cotation des actions Evergrande a repris aujourd'hui sur des pertes de 12,6%. En Asie, la Bourse de Tokyo a chuté de 1,6%, pénalisée par les déboires d'Evergrande, qui laissent planer selon certains observateurs le fantôme de Lehman Brothers. A Hong Kong, l'indice Hang Seng a cédé 1%. Les inquiétudes liées à l'affaire Evergrande font plus qu'éclipser les records signés la veille à Wall Street, avant que Tesla ne publie des résultats trimestriels sans éclat. Le titre du constructeur de véhicules électriques perdait d'ailleurs 1,6% en transactions électroniques. Cet après-midi, les investisseurs vont suivre avec attention une série d'indicateurs économiques américains, incluant les inscriptions aux allocations chômage, l'indice de la Fed de Philadelphie, les ventes de logements anciens et les indicateurs avancés du Conference Board. En attendant, l'INSEE a indiqué que le climat des affaires en France s'était amélioré en octobre, au regard de l'indicateur synthétique calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise. Il gagne deux points à 113, et retrouve ainsi le niveau particulièrement élevé de juin dernier. Dans l'actualité des valeurs françaises, Pernod Ricard annonce un chiffre d'affaires pour le premier trimestre de son exercice 2021-22 de près de 2,72 milliards d'euros, en croissance faciale de 22% avec un effet de change favorable, et en croissance interne de 20%. Getlink dévoile un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021 de 223,1 millions d'euros, en retrait de 13% en raison des effets persistants de la crise, dont un CA pour la division Eurotunnel en retrait de 15% à 190,7 millions. De son côté, Technip Energies indique que son chiffre d'affaires ajusté a augmenté de 11% à 4,0 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'exercice 2021. Le groupe vise un chiffre d'affaires compris entre 6,5 et 6,8 milliards d'euros en 2021 (prévisions précédentes entre 6,5 et 7,0 milliards d'euros).

