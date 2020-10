Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : les banques et quelques 'oubliés' se réveillent Cercle Finance • 06/10/2020 à 19:42









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+0,48%) n'a pu tenir l'objectif des 4.900 (le CAC grimpait de +1,1% vers 4.925 vers 15H) mais se hisse tout de même au-dessus des 4.895Pts, sa meilleure clôture depuis le 26 septembre. Les places européennes ont divisé par 2 leurs gains du début de l'après-midi (de +1% vers +0,4%) alors que Wall Street évoluait en ordre dispersé. C'est toujours le cas à la mi-séance avec +0,3% pour le Dow Jones, -0,1% sur le Nasdaq, +0,2% sur le S&P500. Le CAC40 a progressé, une fois n'est pas coutume, dans le sillage des valeurs bancaires qui prennent leur revanche sur les 'technos' et le luxe, avec Sté Générale +6,7%, BNP-Paribas +5%, Crédit Agricole +5,2%. A Wall Street, le sentiment des opérateurs est partagé: Jerome Powell juge la reprise rapide mais fragile et plaide pour davantage de stimulus fiscal (des 'package' de relance du Congrès), ce qui rassure un peu mais il faut aussi se préparer à une alternance politique qui se profile. 'A moins d'un mois de l'élection présidentielle, Trump reste distancé par Joe Biden dans les enquêtes d'opinion au niveau national, dans les Etats charnière et aussi dans les prédictions de marchés', explique la banque danoise. Mais son retour à la Maison Blanche écarte le risque d'une incapacité à gouverner et potentiellement d'un transfert de pouvoir et d'un report des élections. Or les marchés ne semblent plus s'inquiéter d'une victoire démocrate, les mesures les plus 'extrêmes' de l'aile gauche ayant peu de chance de faire partie du programme de Joe Biden en cas de victoire, la priorité étant la relance de l'économie, ce qui devrait bénéficier indirectement à Wall Street. 'A court terme, l'élément déterminant pour un plus grand appétit pour le risque demeure la capacité des Démocrates et des Républicains à trouver un terrain d'entente concernant la mise en place d'un nouveau plan de relance', prévient Danske Bank. Le premier chiffre US du jour est mauvais (mais les marchés s'en moquent) : le déficit commercial des États-Unis s'est encore creusé de -5,9% en août 2020, à -67,1 milliards de dollars selon le Département américain du Commerce, contre -63,4 milliards le mois précédent (nombre d'ailleurs révisé de -63,6 milliards en estimation initiale)... alors que le consensus de marché était de l'ordre de -66 milliards$. Les exportations américaines n'ont augmenté que de 2,2%, une progression moindre que celle des importations (+3,2%). Après son envolée de la veille (+6,2% sur le NYMEX), le WTI texan réaccélère cet après-midi (+3,9% vers 40,75$), après un petit temps de reprise de souffle vers 39,5$ ce matin: cela fait plus de 10% en 48H. Sur les valeurs, c'est la revanche des délaissées : outre les valeurs bancaires, on retrouve Elior avec +13,6%, Elis +6,4%, Accor +6,8% Veolia fait part de la décision d'Engie de répondre favorablement à son offre de rachat d'une participation de 29,9% dans Suez pour un prix de 18 euros par action, soit une prime de 75% par rapport au cours non-affecté du 30 juillet, payé immédiatement en numéraire. Conformément aux engagements pris, il confirme son intention de déposer une offre publique d'acquisition volontaire sur le solde du capital de Suez afin de parachever le rapprochement des deux entreprises, offre qui sera au même prix que celui payé à Engie. Suez juge cette opération menée 'd'une manière hostile et dans des conditions inédites et irrégulières'. Le groupe 'mettra en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour préserver les intérêts de toutes ses parties prenantes, notamment pour assurer un traitement égalitaire et juste de tous ses actionnaires, et éviter une prise de contrôle rampante ou un contrôle de fait'. Kering annonce la cession d'environ 5,9% du capital de Puma pour un montant total d'environ 655,6 millions d'euros, correspondant à un prix de 74,50 euros par action Puma.

