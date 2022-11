Paris: les acheteurs répondent présent malgré le jour férié

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un gain de 0,58%, à 6594 points, s'arrogeant près de 2,8% sur la semaine écoulée et limitant sa perte à 7,8% depuis le début de l'année.Les investisseurs ont répondu présent malgré ce jour férié avec près de 5 milliards d'euros échangés au cours de la séance.L'indice parisien est notamment porté par Teleperformance qui s'arroge près de 8% après son décrochage de la veille mais aussi par Renault (+4,5%) ou Capgemini (+3,9%) ou LVMH (+2,8%).Au lendemain de la publication d'un indice des prix à la consommation plus bas que prévu aux Etats-Unis, les investisseurs semblent avoir bon espoir que l'apaisement de l'inflation puisse permettre à la Fed de se montrer un peu plus patiente dans sa politique de resserrement monétaire, un élément évidemment porteur pour les actions.Dans ce contexte, Wall Street a signé hier des gains hors norme mais rentre dans le rang aujourd'hui, avec un S&P500 stable, un Nasdaq à 0,7% et un Dow Jones à -0,8%.En Allemagne, l'inflation atteint un niveau record de +10,4%, en octobre du jamais vu depuis 1951, d'après l'office fédéral de statistiques qui confirme donc son estimation préliminaire.Les marchés obligataires accusent le coup avec +16Pts de base sur les OAT (à 2,655%) et +14,5Pts sur les Bunds (à 2,145%).L'Euro (+1,25%) poursuit son envol face au $ à 1,0325, soit +8% sur ses récents planchers.A noter le placement sous statut 'chapter 11' de la plateforme de trading sur les cryptos FTX (faillite frauduleuse soupçonnée), l'arrêt de ses opérations aux Bahamas (lieu d'immatriculation de l'entreprise) et l'effondrement de sa propre 'crypto' (-26% ce vendredi, -96% en 1 mois).L'onde choc fait replonger le bitcoin de -6% vers 16.700$.Dans l'actualité des sociétés, la cotation du titre Telepeformance achève donc la séance sur un gain de 8%, les investisseurs revenant sur le dossier après son lourd décrochage de la veille. L'action cède néanmoins 30% sur la semaine.Claranova annonce son retour à la croissance avec un chiffre d'affaires sur son premier trimestre de l'exercice 2022-23 de 96 millions d'euros, en progression de 10% en données publiées, mais en repli de 1% à périmètre et taux de changes constants.Le Groupe ADP (Aéroports de Paris) fait part de l'acquisition d'une participation additionnelle de 2,5% à son capital par Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Predica, auprès de Royal Schiphol Group.