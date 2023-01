Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Paris: les 6700 à portée, la tendance haussière se confirme information fournie par Cercle Finance • 03/01/2023 à 10:37

(CercleFinance.com) - Après avoir gagné près de 1,9% hier pour la première séance de l'année, la bourse de Paris poursuit aujourd'hui sur sa lancée et s'arroge près de 1,4%, autour des 6685 points.



'L'indice CAC 40 repart donc d'une page blanche pour cette nouvelle année avec comme confort un seuil graphique de référence proche des 6500 points', commentent les analystes techniques de Kiplink Finance.



D'après le gestionnaire parisien, ce niveau de valorisation suggère un 'potentiel d'appréciation important si les différents éléments constituants les marchés venaient à s'aligner sans entrave supplémentaire'.



La première semaine de trading imprime généralement la tendance générale sur les marchés d'actions, mais c'est incontestablement l'ouverture de New York en début d'après-midi qui donnera le 'la' de cette entame d'exercice. Wall Street fera ainsi son entrée en 2023, de retour après un week-end prolongé du nouvel an.



Pour l'instant, l'orientation des contrats 'futures' portant sur les grandes places américaines signalent un début de séance en hausse de près de 1% à Wall Street.



Aucun indicateur économique ne figure au programme aujourd'hui aux Etats-Unis, mais la matinée sera rythmée par plusieurs statistiques de premier plan en Europe.



Sans surprise, tous les regards resteront tournés vers l'inflation, avec la parution de l'indice des prix à la consommation pour le mois de décembre en Allemagne.



Les investisseurs ont aussi pu prendre connaissance d'une hausse du chômage en Allemagne en décembre, selon des statistiques officielles publiées mardi par l'Agence fédérale pour l'emploi.



Le nombre de demandeurs d'emploi est ainsi remonté de 20.000 par rapport à novembre pour s'établir 2.454.000 à la fin du mois dernier. Ce dernier chiffre signale à une augmentation de 124.000 par rapport au mois de décembre 2021.



Dans l'actualité des sociétés, Orpea annonce avoir effectué deux nouveaux tirages à hauteur de 205 millions d'euros fin décembre 2022, au titre de l'accord de financement de 3,2 milliards d'euros conclu avec ses principaux partenaires bancaires en juin dernier.



Sensorion annonce avoir recruté le premier patient dans le cadre de son essai clinique de preuve de concept de phase 2a du SENS-401 (Arazasetron) chez les patients souffrant d'une ototoxicité induite par le cisplatine.



Enfin, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce avoir finalisé, le 30 décembre, la cession de deux centres commerciaux Westfield situés à Trumbull (Connecticut) et à Bay Shore (Etat de New York) à une société d'investissement immobilier commercial.