Paris: légère contraction dans l'attente de plusieurs stats information fournie par Cercle Finance • 17/11/2022 à 10:52

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède près de 0,4% autour de 6580 points, prolongeant ainsi la pause entamée hier après un début de semaine favorable.

La tendance positive qui portait le marché parisien depuis près d'une semaine s'est en effet dissipée hier au terme d'une séance essentiellement marquée par la chute d'un missile de fabrication russe sur la Pologne.



L'émoi suscité par ce tir s'est néanmoins rapidement dissipé puisqu'il semble que l'incident soit finalement imputable à la défense ukrainienne.



Sur le front des statistiques, le marché attend la publication, cet après-midi aux Etats-Unis, des chiffres des mises en chantier et des permis de construire, des inscriptions aux allocations chômage puis de l'indice de la Fed de Philadelphie.



En Europe seront dévoilées les dernières données relatives aux prix à la consommation en zone euro pour le mois d'octobre.



Si la tendance générale semble rester favorable aux actions, les opérateurs de marché garderont un oeil attentif sur les événements géopolitiques à venir et ne devraient pas accroître leurs prises de risque dans l'immédiat.



Cette incertitude risque de pousser les investisseurs à la prudence vis-à-vis d'un marché qui a fortement progressé ces dernières semaines. Depuis la fin septembre, le CAC 40 affiche une hausse de l'ordre de 17%.



Dans l'actualité des sociétés, Alstom annonce avoir remporté le contrat de conception, de fabrication, de fourniture, d'essais et de mise en service de 312 voitures à écartement standard pour l'extension de la phase IV du métro de Delhi, commande d'un montant de 312 millions d'euros.



La Française des Jeux (FDJ) confirme anticiper pour 2022 une hausse du chiffre d'affaires de plus de +8% ainsi qu'un taux de marge d'EBITDA de l'ordre de 24%, et se dit conforté dans ses objectifs financiers 2025. Le groupe vise ainsi une croissance annuelle moyenne 2022-25 du chiffre d'affaires dans le haut d'une fourchette entre +4% et +5%.



Stellantis a annoncé accélérer ses recherches en matière de conduite autonome via l'acquisition d'aiMotive, une start-up hongroise spécialisée dans l'IA et la conduite autonome. Cet achat devrait permettre de dynamiser à moyen terme le développement de STLA AutoDrive, la plateforme technologique de conduite autonome du groupe.



Enfin, Bouygues publie un résultat net part du groupe en baisse d'un tiers à 537 millions d'euros pour les neuf premiers mois de l'année, mais une marge opérationnelle courante (MOC) stable à 4,1% pour un chiffre d'affaires en hausse de 8% à 29,7 milliards (+4% en organique).