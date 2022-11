Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Paris: léger vent haussier pour l'entame de semaine information fournie par Cercle Finance • 07/11/2022 à 10:46

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne près de 0,4%, autour des 6440 points, portée par le dynamisme de Renault (+4,3%) et Axa (+2,6%).



La nouvelle semaine qui s'ouvre aujourd'hui s'annonce plutôt calme, offrant aux investisseurs un répit bienvenu en vue de digérer les annonces sur l'économie et l'évolution à venir des politiques monétaires.



Le principal rendez-vous de la semaine sera fixé à jeudi, avec la publication des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, qui devraient encore ressortir à un niveau élevé.



Les analystes s'attendent à un indice des prix à la consommation (CPI) en hausse de +0,7% pour le mois d'octobre par rapport à septembre, ce qui devrait l'établir à 8% en rythme annuel.



La politique pourrait également jouer un rôle en l'absence d'indicateurs économiques majeurs avec la tenue, jeudi encore, des élections de mi-mandat aux Etats-Unis.



Les sondages récents suggèrent que des Démocrates, minés par l'envolée de l'inflation dans le pays, pourraient perdre leur majorité à la Chambre des représentants.



Du côté des résultats, les derniers retardataires de la saison des résultats dévoileront leurs comptes cette semaine, à commencer par Disney demain, qui sera imité en cela par quelques seconds couteaux comme DuPont ou Palantir.



Dans l'actualité des valeurs, TF1 et Canal+ ont indiqué vendredi soir avoir trouvé un accord qui renouvelle sur le long terme, à partir de ce lundi 7 novembre, la distribution de toutes les chaînes TNT du groupe TF1 ainsi que leurs services de rattrapage.



Worldline annonce la signature d'un accord ferme concernant le rachat des activités d'acquisition commerçants de Banco Desio et la mise en place d'un partenariat commercial visant à tirer parti de son réseau bancaire pour distribuer ses produits et services en Italie.



Vinci a réfuté lundi des accusations portant sur les conditions de travail de ses employés au Qatar, tout en confirmant la convocation d'une de ses filiales par un juge d'instruction de Nanterre en vue d'une éventuelle mise en examen.



Enfin, Deezer et Bouygues Telecom annoncent avoir conclu un partenariat de distribution, pour 'permettre aux clients de l'opérateur de bénéficier de l'un des meilleurs services de streaming musical'.