Paris: léger repli après des statistiques mitigées en France information fournie par Cercle Finance • 05/08/2022 à 10:48

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris cède actuellement 0,3%, repassant tout juste sous les seuil des 6.500 points, alors que la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, en début d'après-midi, doit constituer le point culminant de cette semaine boursière.



Les économistes prévoient en moyenne 250.000 créations de postes, après les 372.000 annoncées en juin.



Les investisseurs seront à l'affût de tout signe de vigueur du marché de l'emploi après les indicateurs supérieurs aux attentes publiés ces derniers jours, qui ont un peu apaisé les craintes d'une récession.



Le marché du travail reste l'un des derniers grands moteurs de l'économie américaine à tenir bon, avec des créations d'emplois toujours solides et un taux de chômage qui reste à un niveau très faible, traduisant une situation de plein-emploi.



Si le rapport sur l'emploi devait confirmer que l'économie américaine fait preuve de résistance, la perspective d'une multiplication des hausses de taux de la Réserve fédérale pourrait néanmoins s'amplifier.



Selon le baromètre FedWatch de CME Group, le marché estime à 62,5% la probabilité d'un relèvement de 50 points de base de la part de la Fed le mois prochain et à 37,5% celle celle d'une hausse d'un quart de point.



La réaction des marchés aux chiffres de l'emploi va en tout cas s'avérer déterminante pour les performances hebdomadaires des indices boursiers: à ce stade, le CAC40 affiche un gain de 1%, dans le prolongement de son rebond du mois de juillet.



Les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin d'une hausse de la production en juin 2022 dans l'industrie manufacturière de l'Hexagone (+1,2% après +1%) comme dans l'ensemble de l'industrie (+1,4% après +0,2%), selon des données corrigées des variations saisonnières et de jours ouvrables (CVS-CJO).



L'Insee, qui publie ces chiffres, précise que la production augmente de nouveau dans les biens d'équipement (+3,5%) et les matériels de transport (+2,8%), et rebondit dans les industries extractives, énergie, eau (+2,4%) ainsi que dans l'agro-alimentaire (+2,2%).



La production du deuxième trimestre 2022 se montre supérieure à celle du même trimestre de 2021 dans l'industrie manufacturière (+2%). Sur l'ensemble de l'industrie, la hausse est sensiblement plus modérée (+0,2%) en raison de la baisse de la production énergétique.



Par ailleurs, la balance commerciale de la France a fait ressortir un déficit de près de 13,1 milliards d'euros au titre de juin, à comparer à un déficit de 12,9 milliards le mois précédent, d'après les données CVS-CJO de l'administration des douanes.



Enfin, la balance des paiements courants de la France s'est nettement détériorée au deuxième trimestre, essentiellement du fait du renchérissement de la facture énergétique, montrent des données publiées vendredi par la Banque de France.



Alors que la saison des résultats touche à sa fin, quelques poids-lourds européens doivent également dévoiler aujourd'hui leurs comptes trimestriels, dont le géant allemand de l'assurance Allianz.



Dans l'actualité des valeurs, Rothschild & Co publie au titre des six premiers mois de l'année, un résultat net part du groupe en baisse de 28% à 249 millions d'euros, soit un BPA de 3,43 euros, malgré des revenus en hausse de 2% à près de 1,38 milliard d'euros.



Maurel & Prom publie pour le premier semestre 2022 un résultat net de 138 millions de dollars, plus que quadruplé en comparaison annuelle (32 millions un an auparavant), et un excédent brut d'exploitation de 250 millions, en hausse de 113%.



Enfin, Sanofi annonce l'établissement d'une collaboration avec le laboratoire Innovent Biologics, disposant d'une large empreinte en Chine, visant à mettre des médicaments innovants à la disposition des patients atteints de cancers difficiles à traiter dans ce pays.