Paris : léger recul, très peu de volumes en ce jour férié

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris affiche un léger recul (-0,2%, à 6545 points) en cette journée qui s'annonce calme, pour cause de fête nationale du 14 juillet. Les écarts devraient rester faibles dans l'attente des publications de Bank of America, Citigroup et Wells Fargo, qui poursuivront le bal des résultats des grandes banques américaines ouvert hier avec JPMorgan et Goldman Sachs. Les stratèges rappellent qu'il n'est pas inhabituel que les marchés hésitent lors de la première semaine de la saison des résultats, jusqu'à ce que les investisseurs puissent se faire une idée de la qualité du trimestre. Signe de l'attentisme des investisseurs, le marché parisien avait déjà clôturé sur une note inchangée hier dans des volumes quasi-inexistants représentant à peine 2,8 milliards d'euros. Aucun des temps forts inscrits à l'agenda du jour n'avait réussi à faire tressaillir la courbe du CAC 40. La tendance s'est également alourdie à Wall Street, où les scores se sont figés pour les deux dernières heures de la séance. Au final, le Dow Jones perdait 0,3% et le Nasdaq s'effritait de 0,4%. Sur le front macroéconomique, les investisseurs suivront principalement les chiffres de la production industrielle en zone euro, puis les prix producteurs cet après-midi aux Etats-Unis. Les problèmes d'approvisionnement pèsent sur le rythme d'activité en Europe, spécialement dans le secteur automobile, un phénomène qui conduit également à des tensions sur les prix à la production Outre-Atlantique. L'actualité est donc particulièrement calme du côté des valeurs françaises. EDF Renouvelables a annoncé ce matin que PowerFlex, sa filiale américaine spécialisée dans les technologies de recharge, avait mis en service un projet solaire à San Diego (Californie) pour le compte du câblo-opérateur Cox Communications. Le projet comprend une installation photovoltaïque sur toiture, ainsi qu'un système de stockage de l'énergie intégré au sein même du bâtiment. Berenberg a relevé aujourd'hui son objectif de cours sur Kering, porté de 730 à 880 euros, dans l'anticipation d'une 'solide' saison des résultats pour les grands acteurs du luxe européen. Dans une note sectorielle, l'intermédiaire allemand - qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre - évoque un niveau de demande tout simplement 'exceptionnel' pour les produits de luxe.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.19%