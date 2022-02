Paris: léger recul, le dossier ukrainien reste préoccupant information fournie par Cercle Finance • 21/02/2022 à 10:36

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris évolue en léger recul (-0,1%, autour de 6.920 pts), dans un contexte crise persistante en Ukraine.



Après la montée des tensions ce week-end avec des bombardements dans les zones séparatistes, un sommet devrait avoir lieu dans les prochains jours entre Vladimir Poutine et Joe Biden - à condition que l'Ukraine ne soit pas envahie entre temps a précisé le président des Etats-Unis.



'La perspective d'une solution diplomatique à la crise demeure notre scénario de base', indique Larry Adam, le directeur des investissements du gestionnaire d'actifs américain Raymond James.



Chez IG, on souligne que les annonces ont permis aux 'futures' sur indices de repasser dans le vert en préouverture, mais également aux valeurs refuge de reculer et aux prix de l'énergie (pétrole et gaz) de fortement corriger.



'La volatilité est par ailleurs en forte baisse ce matin', fait remarquer Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.



Les marchés boursiers européens s'annoncent globalement peu actifs ce lundi, Wall Street devant rester fermée toute la journée pour le 'Washington's Birthday'.



Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance du fort redressement de l'indice PMI flash composite de l'activité globale en France, passant de 52,7 en janvier à 57,4 pour le mois en cours, soit son plus haut niveau depuis juin dernier, après avoir affiché un plus bas de neuf mois en janvier.



IHS Markit, qui calcule l'indice, explique qu'il est poussé à la hausse par une accélération de la croissance dans les deux secteurs étudiés (industrie manufacturière et services), elle-même attribuée à un renforcement de la demande de biens et de services sur les marchés français.



'La situation sanitaire ayant commencé à s'améliorer en France, les niveaux d'activité devraient continuer à progresser', estime Joe Hayes, senior economist à IHS Markit, qui pointe un renforcement de la confiance des répondants au cours du mois.



Dans l'actualité des valeurs françaises, Faurecia publie un résultat net (part du groupe) de -79 millions d'euros au titre de 2021, à comparer à -379 millions en 2020, ainsi qu'une marge opérationnelle en amélioration de 2,6 points à 5,5% pour des ventes en croissance de 8,1% à 15,6 milliards (+8,8% en organique).



Le groupe immobilier Icade publie au titre de 2021 un résultat net part du groupe de 400,1 millions d'euros, contre 79,5 millions en 2020, pour un chiffre d'affaires en croissance de 15% à 1,7 milliards d'euros (+9% par rapport à 2019).



Enfin, Worldline annonce être entré en négociations exclusives après avoir reçu une offre d'achat ferme des fonds Apollo pour l'acquisition de ses activités terminaux, solutions et services (TSS), opération dont la finalisation est attendue au second semestre 2022.