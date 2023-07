Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris: léger rebond après le trou d'air de la veille information fournie par Cercle Finance • 07/07/2023 à 18:28









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève cette dernière séance de la semaine sur un gain modeste de 0,42%, à 7111 points, bien aidée par les performances de URW (+4,6%), Stellantis et Alstom (+2%). L'indice parisien cède près de 2,8% sur la semaine écoulée mais conserve un gain proche de 10% depuis le début de l'année.



Avec moins de 2,8 MdsE de volumes échangés, la séance s'est avérée relativement calme. La publication très attendue du 'NFP', ressort finalement comme un non-événement: les créations d'emplois aux Etats-Unis au mois de juin sont pourtant ressorties bien en-deçà des attentes (209.000 contre 245.000 attendu), prenant à contre-pied les données publiées hier par ADP (+495.000).



Rappelons que hier, la baisse des indices boursiers s'était doublée d'une brusque remontée des rendements obligataires dans la perspective d'un durcissement de la politique monétaire de la Fed.



Les marchés auraient donc dû être rassurés ce vendredi, mais le 'NFP' n'a pas eu d'effet notable: ni les indices boursiers, ni les marchés obligataires ne connaissent d'embellie depuis 14H30.





