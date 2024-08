Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: léger mouvement haussier, retrouve les 7500 pts information fournie par Cercle Finance • 21/08/2024 à 10:50









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris évolue au contact des 7500 points (+0,2%), avec l'aide d'URW (+1,6%), EssilorLuxottica (+1%) ou encore Hermès (+0,6%).



La prudence reste de mise à la veille de l'ouverture de la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole. Jerome Powell, le président de la Fed, prononcera vendredi un discours très attendu.





Les intervenants semblent avoir à coeur d'assimiler les gains des deux dernières semaines, tout en gardant un oeil sur les rendez-vous économiques prévus dans les jours qui viennent.



Depuis son plancher annuel atteint le 6 août, le CAC 40 a réussi à reprendre pas loin de 5%.



'La lame de fond est toujours nettement haussière', souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Il semble que la correction a été surtout l'occasion pour les investisseurs surexposés à la tech de prendre des bénéfices et qu'un nouvel élan haussier est en train de se former', estime l'analyste.



Mais si la tendance haussière apparaît intacte, des indicateurs économiques mitigés pourraient venir freiner la trajectoire favorable que connaissent actuellement les actions.



Les choses pourraient notamment se gâter demain avec la parution des indices PMI 'flash', qui devraient montrer un nouveau ralentissement de la croissance de l'activité sur le Vieux Continent.



Sur le marché obligataire, les rendements de référence américains et européens se détendent, campant sous les 3,82% pour les titres américains à dix ans et autour de 2,21% pour celui du Bund allemand de même échéance



Les deux contrats de référence sur le brut reculent légèrement en attendant la parution, dans l'après-midi, des stocks de pétrole aux Etats-Unis, seule statistique au menu du jour.



Le Brent gagne actuellement 0,2% à 77,3 dollars le baril tandis que l'or gagne 0,2%, à 2510$ l'once.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.