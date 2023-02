Paris: le vert est de mise, les 7300 points à portée information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 11:05

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris est en hausse continue depuis l'ouverture et s'arroge désormais près de 1%, à 7285 points, notamment tirée par Carrefour et Kering qui gagnent respectivement +8,7% et +3% après la publication de leurs résultats.



Une nouvelle avalanche de résultats trimestriels est d'ailleurs attendue aujourd'hui en Europe et dans l'Hexagone.



Sur le front des statistiques, les investisseurs surveilleront notamment de près la publication des chiffres des ventes de détail aux Etats-Unis.



D'ailleurs, 'avec un marché du travail toujours robuste et une épargne abondante, il est peut-être prématuré d'enterrer le consommateur américain', préviennent les économistes d'Oddo BHF.



Ce matin, l'inflation au Royaume-Uni est ressortie à 8,8% en rythme annuel en janvier, marquant un net ralentissement par rapport aux 9,2% du mois de décembre.



Dans ce contexte, il semble que les investisseurs soient de moins en moins à l'écoute du discours très ferme tenu par les membres de la Fed ces dernières semaines. Ils pourraient désormais éprouver quelques doutes quant au scénario d'un 'pivot' rapide de la banque centrale.



Ainsi, le consensus concernant le 'taux final' de la Fed est désormais majoritairement anticipé à 5,50% et les 5,25% ne sont plus aussi consensuels qu'il y a deux semaines.



Dans l'actualité des sociétés, Kering publie un résultat net part du groupe en progression de 14% à 3,6 milliards d'euros au titre de 2022, et une croissance de 11% de son résultat opérationnel courant, à 5,6 milliards, soit une marge de 27,5%.



De son côté, Carrefour a publié un chiffre d'affaires de 90,8 milliards d'euros au titre de l'exercice 2022, en hausse de 8,5% en comparable par rapport à la même période un an plus tôt. Le résultat net part du groupe s'établit à 1212 millions d'euros (+7,6%), soit un résultat net ajusté part du groupe en hausse de de 14% pour atteindre 1,63 euro, contre 1,43 euro un an plus tôt.



Enfin, la Française des Jeux (FDJ) publie au titre de l'année écoulée, un résultat net en augmentation de 4,7% à 308 millions d'euros, ainsi qu'un EBITDA courant en hausse de 13,1% à 590 millions, soit une marge de 24%.