Paris: le rouge l'emporte après le discours de Powell

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance sur un recul marqué de 1,56%, à 7508 pts, pénalisée par les nets reculs de Dassault Systèmes (-5,1%), Saint-Gobain (-3,1%) ou encore Capgemini (-3,2%).



Le recul est général avec 38des 40 valeurs du CAC qui s'inscrivent en baisse, seuls Stellantis et Orange tirant (modestement) leur épingle du jeu en s'arrogeant respectivement +0,3% et +0,5%.



L'intervention de Jerome Powell devant le Sénat n'a visiblement pas convaincu des investisseurs qui attendaient davantage du patron de la Fed.



Les cours se sont en effet alourdis au moment du discours prononcé par le président de la Réserve fédérale devant les parlementaires, que les intervenants ont semblé avoir du mal à décrypter.



S'il a souligné que le marché du travail avait tendance à ralentir, Jerome Powell a aussi fait remarquer que le taux de chômage évoluait, à 4,1%, à un niveau particulièrement faible.



Ces replis pèsent sur l'Euro-Stoxx50 qui lâche désormais -1,4% et se retrouve en situation délicate, au contact du support majeur des 4.900Pts.



'Il est évident que le contexte politique particulier en France va continuer de peser sur la dynamique boursière', prévient aussi Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Mais il faut toutefois se garder d'exagérer l'impact du fait politique sur l'évolution du CAC 40', estime l'analyste.



Pour autant, les jours qui arrivent risquent de connaître un nouvel accès de volatilité avec la publication, jeudi, des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, qui seront très suivis par les investisseurs.



D'après le baromètre Fedwatch, les traders tablent actuellement sur une baisse de taux en septembre avec une probabilité qui atteint presque 74%.



Les investisseurs comptent par ailleurs sur une prometteuse moisson de résultats du deuxième trimestre pour retrouver un peu de l'optimisme qui a caractérisé les marchés boursiers depuis le début de l'année.



Le coup d'envoi de la saison sera véritablement donné vendredi, avec les comptes des grandes banques américaines JP Morgan, Citi et Wells Fargo.



Selon les données de FactSet, les analystes anticipent une hausse de 8,8% des bénéfices des entreprises américaines sur un an, ce qui constituerait leur meilleure performance depuis début 2022.



Les marchés obligataires deviennent soudain moins confiants en fin d'après-midi : les Bunds allemands se dégradent de +4Pts à 2,5590%, nos OAT +8,5Pts à 3,258.

Le 'spread' avec le Bund se retend à près de 70Pts de base.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Dassault Systèmes annonce ajuster ses prévisions annuelles, pour viser désormais une croissance du chiffre d'affaires total entre 6 et 8% (contre 8-10% précédemment), ainsi qu'une hausse du BNPA de 8 à 11% (au lieu de 10-12%).



Saint-Gobain annonce avoir finalisé l'acquisition de CSR Limited, acteur de référence dans les matériaux de construction en Australie avec un chiffre d'affaires de 1,9 milliard de dollars australiens et une marge d'EBITDA d'environ 18% pour son dernier exercice.



Stellantis a déclaré mardi qu'il comptait équiper davantage de modèles avec sa technologie de motopropulseur hybride afin de répondre à la demande croissante de ses clients européens.



Saft annonce qu'elle fournira à MDA Space Ltd plus de 250 batteries rechargeables lithium-ion pour alimenter la gamme de produits MDA Aurora, qui favorise la transition de la technologie satellitaire analogique à la technologie satellitaire numérique.







