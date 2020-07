Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : le rouge domine toujours cette séance du 14 juillet Cercle Finance • 14/07/2020 à 16:50









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris évolue en cette journée du 14 juillet en nette baisse, dans le sillage de Wall Street qui a fini dans le rouge hier, l'adoption de nouvelles restrictions en Californie ayant alimenté la nervosité des investisseurs. Ainsi, le CAC 40 recule de -1,5%. Il s'affiche à 4.990 points. Jour férié oblige, les volumes restent raisonnables ce mardi, même si l'indice phare de la place de marché parisienne limite quelque peu ses pertes depuis le milieu de journée. Rappelons que la Californie a instauré lundi toute une série de mesures de reconfinement face à la récente remontée des nouveaux cas de contamination au coronavirus et des hospitalisations dans l'État. Du côté des statistiques du jour, les prix à la consommation en Allemagne ont augmenté de 0,9% en juin en rythme annuel, un taux d'inflation en hausse de 0,3 point par rapport à celui observé le mois précédent, selon Destatis qui confirme donc son estimation préliminaire. Par ailleurs, la production industrielle du Royaume Uni a rebondi de 6% en mai 2020 par rapport à avril, soutenue par une progression de 8,4% de la production manufacturière proprement-dite, selon l'office national de statistiques. Ce dernier précise néanmoins que l'indice de production se montre inférieur de 19,1% à son niveau de février 2020, le dernier mois de conditions d'activité 'normales' avant la pandémie de coronavirus. Comme prévu, le moral des investisseurs et des analystes allemands mesuré par l'institut ZEW a accusé une légère baisse au mois de juillet. L'indice ZEW a fléchi à 59,3 ce mois-ci contre 63,4 en juin, là où les économistes attendaient en moyenne un repli autour de 60. La composante des conditions actuelles s'est, elle, sensiblement améliorée, passant de -83,1 en juin à -80,9 points en juillet, un chiffre néanmoins inférieur au consensus qui visait -63. Les prix à la consommation des États-Unis ont augmenté de 0,6% en juin par rapport au mois précédent, d'après le Département du Travail, conformément à ce que les économistes prévoyaient en moyenne. Hors énergie et alimentation, deux catégories traditionnellement volatiles, l'inflation s'est établie à +0,2% le mois dernier, à comparer à un consensus de +0,1%. Par rapport à juin 2019, l'indice des prix a augmenté de 0,6% en brut et de 1,2% hors éléments volatils. Dans l'actualité des valeurs, Total annonce qu'à la clôture de la période d'option, ouverte du 1er au 10 juillet inclus, 62% des droits ont été exercés en faveur du paiement en actions du solde du dividende (0,68 euro par action) au titre de l'exercice 2019. En conséquence, 38.063.688 actions nouvelles seront émises à un prix d'émission fixé à 28,80 euros, représentant 1,46% du capital du groupe énergétique sur la base du capital social existant au 30 juin 2020. JCDecaux a annoncé mardi la vente de sa participation minoritaire de 25% au sein de Russ Outdoor, le numéro un de la communication extérieure en Russie. Le groupe français indique avoir cédé ses parts dans ROOH, la société holding des activités de Russ Outdoor en Russie, à Stinn, l'actionnaire principal de ROOH.

