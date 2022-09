Paris: le rouge domine de chaque côté de l'Atlantique information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 17:52

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un recul de 1.87%, à 5918 points, dans un contexte de baisse généralisée en Europe, avec -1.8% à Francfort et sur l'E-Stoxx50 et -1,2% à Londres.



Wall Street ne fait pas exception : le S&P500 cède 0,9% tandis le Nasdaq recule de 1,5%. Le Dow Jones recule quant à lui de 0,4%.



L'ambiance est pour l'heure clairement plombée à Wall Street par la chute de l'indice des indicateurs avancés du Conference Board, ce qui confirme le scénario d'un net ralentissement de la croissance aux Etats-Unis.



Cet indice dit précurseur a reculé de 0,3% à 116,2 le mois dernier, après avoir déjà baissé de 0,5% au mois de juillet, alors que les analystes anticipaient un repli plus limité de 0,2%.



L'indice s'inscrit désormais en baisse de 2,7% sur les six derniers mois (de février à août), ce qui fait plus que compenser le gain de 1,7% qui avait été enregistré les six mois précédents.



'Le fait que l'indice des indicateurs avancés s'inscrive en baisse pour un sixième mois d'affilée est un élément potentiellement annonciateur d'une récession', a averti Ataman Ozyildirim, le directeur de la recherche économique du Conference Board.



La Réserve fédérale américaine considère la récession comme un mal nécessaire : elle a annoncé hier soir avoir de nouveau relevé l'objectif de ses taux directeurs de 75 points de base, désormais porté à 3-3,25%, et affirmé prévoir des hausses supplémentaires dans les mois à venir, probablement +75Pts début novembre (et au minimum +50) et +50 mi-décembre.



Ses projections font maintenant apparaître des taux d'intérêt se situant autour de 4,5% en 2023, une posture bien plus restrictive que ce qu'attendaient les marchés.



Outre -Manche, la BoE a relevé son taux directeur de +50Pts de base à 2,25%, une décision sans surprise (7ème tour de vis cette année).



Les rendements obligataires s'en ressentent avec des 'Gilts' qui se tendent de +20Pts à 3,510%, un '10 ans' US qui affiche +19Pts à 3,70% et un Bund à +9Pts à 1,98%.

Nos OAT prennent +10Pts à 2,545%, nouveau record annuel et de 9 ans (septembre 2013)... et c'est bien sûr le cas pour tous les autres instruments susmentionnés.



Lors de la conférence de presse qui a suivi les annonces de la Fed, Jerome Powell, son président, a assuré que les relèvements de taux se succéderaient tant que la croissance ne se serait pas calmée et que les tensions du marché du travail ne se seraient pas apaisées.



De son côté, la Banque du Japon (BoJ) a conservé dans la nuit sa politique monétaire ultra-accommodante, qui continue de trancher avec les durcissements amorcés par les autres grandes banques centrales mondiales... mais elle est intervenue massivement pour stopper la chute du Yen qui atteint -20% face au $ cette année (il reprend +1,5% face au $ et jusqu'à +1,6% face à l'Euro.



En parallèle, le dollar gagne encore du terrain face à l'euro, qui s'approche désormais du seuil de 0,98 (l'Euro recule à 0,9825 après un nouveau record de faiblesse à 0,9810), les cambistes n'ayant visiblement pas anticipé un communiqué aussi offensif de la part de la Fed.

Du côté du compartiment pétrolier, le baril de Brent (+1%) s'échangé pour près de 91$.



Parmi les statistiques du jour, les inscriptions aux allocations chômage ont augmenté de +5.000 lors de la semaine du 12 septembre aux Etats-Unis, celles-ci s'établissant à 213 000, contre 208 000 (chiffre révisé) la semaine précédente, selon les chiffres du Département du Travail.



La moyenne mobile sur quatre semaines - qui peut être considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché du travail - ressort quant à elle en baisse, à 216 750 contre 222 750 (chiffre révisé) une semaine plus tôt.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1.379.000 lors de la semaine du 5 septembre selon les chiffres disponibles les plus récents, ce qui représente un recul de 22 000 par rapport au chiffre révisé de la semaine précédente.



Du côté des valeurs, Saint-Gobain a obtenu les autorisations des autorités compétentes de la concurrence pour l'acquisition de GCP Applied Technologies, leader mondial de la chimie de la construction. L'opération sera finalisée le 27 septembre 2022. GCP Applied Technologies a réalisé environ 1,0 milliard de dollars de chiffre d'affaires en 2021 par 1 800 employés opérant sur 50 sites de production dans 38 pays.



Suez s'est engagé à acquérir 100% du capital social de Suez Recycling and Recovery UK Group pour un montant de 2 milliards de livres sterling. Le produit en espèces de la transaction représente une valorisation attrayante de 16,9 fois le BAIIA normalisé de 2021. Le montant total des cessions antitrust, qui s'élève à environ 3,4 milliards d'euros, et en particulier cette dernière transaction, portera l'endettement de Veolia nettement en dessous de 3x.



Franprix, filiale du groupe Casino, et la Famille Zouari ont décidé de prolonger leur partenariat historique et stratégique. Cette collaboration a vocation à participer au dynamisme de la politique de développement de l'enseigne avec la création de nouvelles synergies et un objectif commun de 75 ouvertures de magasins.



Safran annonce que son pôle ' Data Systems ' a signé un contrat portant sur la fourniture d'une station sol optique auprès de Contec, société coréenne qui s'est dotée d'un réseau d'infrastructures sol de pointe basées sur les antennes LEGION et VISION de Safran Data Systems pour le support des bandes de fréquences S, X et Ka.



Par ailleurs, Safran fait savoir que Safran Nacelles a été sélectionné par la compagnie aérienne chinoise Spring Airlines pour le support des nacelles d'Airbus A320neo équipés de moteurs LEAP-1A de CFM International.



Enfin, le groupe Nexans annonce la finalisation de son second contrat conclu aux États-Unis avec Ørsted et Eversource pour la fourniture du système de câbles d'exportation destiné au parc éolien Revolution Wind.