Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: le repli de l'indice se poursuit sous les 7500 pts information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 11:00









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède 0,2 %, vers 7490 points, alors que le secteur du luxe poursuit son décrochage, avec -4% pour Hermès et -1,4% pour LVMH notamment.



Les investisseurs se montrent prudents à 24h de la publication des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis du mois d'août qui s'annoncent déterminants pour l'orientation des marchés.



Pour mémoire, les économistes attendent en moyenne 165.000 créations d'emplois, après les 114.000 annoncées pour juillet, pour un taux de chômage en baisse à 4,2% contre 4,3% le mois précédent.



Motif de prudence, le rapport 'Jolts' publié hier a montré que le marché du travail se détériorait plus rapidement que prévu, avec un repli de 3,3% des offres d'emploi 'ouvertes' aux Etats-Unis.



Dans un contexte où le doute commence à s'installer sur l'intensité du ralentissement économique, les statistiques prévues aujourd'hui seront également surveillées de près.



Sur le front des indicateurs, les investisseurs prendront connaissance cet après-midi aux Etats-Unis des inscriptions aux allocations chômage, de l'enquête ADP sur l'emploi privé et de l'ISM services.



Alors que le scénario d'atterrissage en douceur a récemment été mis à l'épreuve, les opérateurs espèrent de bonnes surprises, qui permettraient d'écarter le scénario d'une prochaine récession.



En Europe sont attendus les chiffres des commandes à l'industrie en Allemagne puis des ventes de détail en zone euro, qui devraient pour leur part confirmer la morosité de la conjoncture sur le Vieux Continent.



Sur le marché obligataire, les traders saluent les propos de Raphael Bostic, le président de la Fed d'Atlanta, qui a dénoncé hier le risque de laisser les taux sur des 'niveaux restrictifs trop longtemps'.



Conséquence, le rendement des Treasuries américains à dix ans se détend spectaculairement en direction de 3,77%, au plus bas depuis quasiment 12 mois tandis que le bund allemand de même échéance évolue à 2,22 %.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Airbus annonce avoir finalisé l'acquisition d'infodas, fournisseur allemand de solutions de cybersécurité et d'informatique dans le secteur public, y compris pour la défense et les infrastructures critiques, suite à l'obtention des approbations réglementaires requises.



bioMérieux annonce relever ses objectifs 2024, anticipant désormais des ventes en croissance organique de 8 à 10% (6 à 8% initialement) et un ROCC (résultat opérationnel courant contributif) en hausse de 12 à 17% en comparable (contre au moins 10%).



Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé hier soir avoir placé avec succès deux tranches d'obligations vertes pour un montant de 1,3 milliard d'euros.



Enfin, Thales annonce qu'il va piloter le projet de recherche DECOR, sponsorisé par la DSNA et soutenu par EUROCONTROL, travaillant en partenariat avec Airbus, Air France, Amelia, Atmosphere, CERFACS, CGX AERO, FRACS et l'ONERA.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.