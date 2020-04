Paris : le rallye haussier de la matinée se tempère à 4540Pts

(CercleFinance.com) - Le rallye haussier de la matinée se tempère, Paris gagne encore +0,8%, l'Euro-Stoxx50 +1,5%: l'envolée des valeurs bancaires (+6% en moyenne) nous indique déjà que des investisseurs semblent avoir une idée très précises des annonces à venir des banques centrales, la FED dès mercredi soir, la BCE jeudi vers 13H30.

A Wall Street, les gains initiaux ont rapidement fondu, le Dow Jones passant de +1,5% à +0,8%, le Nasdaq de +1% à zéro.

Côté chiffres, l'indice de confiance des consommateurs américains, calculé par le Conference Board plonge de 120 vers 86,9 alors que les économistes l'anticipaient en baisse un peu moins marquée vers 87,9.

Plus précisément, le sous-indice de la situation présente selon les consommateurs est passé de 166,7 à 76,4 d'un mois sur l'autre, quand celui portant sur leurs attentes s'affiche à 93,8, contre 86,8 le mois précédent.

Une chute historique, c'est d'ailleurs ce qu'il s'est produit ce matin pour l'indice de confiance des ménages. En avril 2020, avec la crise sanitaire, la confiance des ménages français dans la situation économique chute ainsi fortement au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee. Celui-ci perd huit points pour tomber de 103 à 95, soit sa plus forte baisse depuis la création de l'enquête en 197.

La proportion de ménages estimant qu'il est opportun de faire des achats importants chute lourdement, le solde correspondant perdant 43 points à -56, et le solde d'opinion des ménages relatif à leur situation financière future diminue très fortement, perdant 15 points... mais les valeurs restent très supérieures aux planchers touchés fin 2011 ou mi-2013.

La FED pourrait annoncer qu'elle 'réfléchit' aux avantages et inconvénients des taux négatifs, la BCE qu'elle va prendre le contrôle total de la courbe de taux, 'à la japonaise' en achetant tout, aussi longtemps que nécessaire.

Tout comme au Japon depuis 4 ans, le marché de taux en tant que 'marché' serait définitivement aboli au profit d'une chambre d'enregistrement de prix administrés.

La BCE s'étant autorisé il y a une semaine l'achat de n'importe quel instrument obligataire mal noté, de type catégorie spéculative ou pire (Junk), elle abolit également le 'risque' sur le segment 'corporate': la notion de 'marché' y vole également en éclat.

Il ne reste plus pour la BCE qu'une étape à franchir: l'achat d'ETF 'actions' (comme la banque du Japon) et le compartiment passera à son tour en mode 'administré'... une perspective qui -par anticipation- comble d'aise les investisseurs en zone Euro.

S'il n'y a plus de croissance, plus de dividendes, plus de visibilité à 12 ou 18 mois, c'est beaucoup trop dangereux de laisser le 'marché' tenter de réévaluer la situation et le prix des actifs... mieux vaut supprimer purement et simplement les mécanismes séculaires de fixation des prix et l'annoncer clairement mercredi ou jeudi.

Dans l'actualité des valeurs, les banques se détachent donc sur l'anticipation d'annonces 'fortes', voire historiques, comme l'abolition du risque de fragmentation des rendements entre les dettes européennes et le soutien 'no limit' aux dettes 'coporate': BNP Paribas s'envole de +5,5%, Crédit Agricole de +6%, AXA de +5%.

Capgemini (+8,1%) annonce avoir réalisé au premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 3.547 millions d'euros, en hausse de 3,1% à taux de changes courants, de 2,3% à taux de change constants et de 2% en organique par rapport au même trimestre de 2019.

Le groupe d'électronique Thales publie un chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 de 3.899 millions d'euros, en hausse de 16% à données publiées, et en baisse de 4,7% à périmètre et taux de change constants.

Atos indique que deux des supercalculateurs les plus puissants de France, basés sur sa plateforme BullSequana, fournissent une grande partie de leurs ressources de calcul à des équipes de recherche européennes participant à la lutte contre le Covid-19.