Paris: le rallye de fin d'année prend forme, idem à W-Street information fournie par Cercle Finance • 23/12/2021 à 19:29

(CercleFinance.com) - Le CAC40 a achevé la séance du jour avec un gain de 0,77% qui porte l'indice parisien à 7106 points, dans un volume d'échange inférieur à 2,7 MdsE, digne d'une trêve des confiseurs, et on y est presque...



L'euro-Stoxx50 n'est pas en reste avec +1,2% à 4.268 alors que Wall Street devrait passer la barre des +3% depuis le début du mois (pour le Dow Jones, ce sera +4%).



A mi-séance à Wall Street, les gains sont verrouillés autour de +0,6% en moyenne, façon 'camisole algorithmique': S&P500 (+0,7%) s'est installé au-dessus des 4.725 (avec 90% de titres en hausse) et pourrait inscrire un 68ème record de clôture (au-delà des 4.712Pts). Le Nasdaq gagne plus de 0,7% dans le sillage des Tesla (+3,5%) qui repasse la barre des 1.040$ (et celle du trilliard de capitalisation), et le Dow Jones (+0,6%) refranchit les 36.000 avant un week-end prolongé (marchés US clos ce 24/12, mais ouvert le 31/12).



Tout comme les autres grands marchés d'Euronext, la place parisienne ne fermera ses portes que demain à 14h05, avant les festivités du week-end...



Les chiffres US du jour ne sont pas de nature à remettre en cause le 'rallye de Noël' : en effet, les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,6% en novembre par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, alors que le consensus tablait sur +0,4% après des ventes de détail décevantes (+0,3%) publiées en fin de semaine dernière.



Leurs revenus des ménages ont progressé de 0,4%, alors que Jefferies les attendaient en hausse de 0,6%. En rythme annuel, le taux de hausse de l'indice des prix PCE s'est accru de 0,6 point à +5,7% en données globales, et de 0,5 point à +4,7% hors énergie et alimentation (hier, l'inflation liée au PIB avait été revue à la hausse, de +5,9% à +6%).



Autre bon indicateur, les commandes de biens durables ont augmenté de +2,5% en novembre aux Etats-Unis après une petite hausse de 0,1% (révisée) en octobre.



Les économistes prévoyaient en moyenne une progression de 1,6% après le repli initial de 0,5% annoncé en première estimation pour le mois d'octobre.



Les commandes de biens d'équipement destinés au secteur des transports ont grimpé à elles seules de 6,5%.



Les commandes de biens d'équipement hors transport -parfois considérées comme un bon baromètre des projets d'investissement des entreprises- affichent une augmentation plus modeste de 0,8% en novembre.



Les ventes de logements neufs font un bond de 12,4% (à 744.000 transactions /an mais le consensus attendait mieux avec 766.000). Le prix médian des maisons continue de flamber avec +18,8% en rythme annuel, à 416.900$, un niveau de prix record.



Le nombre d'inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage est resté stable la semaine du 13 décembre aux Etats-Unis, celui-ci s'établissant à 205.000, comme le chiffre révisé de la semaine précédente.



Lors de la semaine du 6 décembre, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est établi à 1 859 000, soit une baisse de 8000 par rapport au chiffre révisé de la semaine précédente. Il s'agit du plus faible niveau enregistré depuis mars 2020, précise le rapport.



Ces éléments positifs ne doivent pourtant pas faire oublier l'instabilité de la situation sanitaire : l'ombre d'Omicron plane sur les marchés en même temps que le variant s'étire aux quatre coins du monde, et sa propagation continue de brider l'appétit des investisseurs pour le risque.



La Chine a néanmoins pris de nouvelles mesures de confinement drastiques ces dernières heures et le Dr Fauci, référence américaine en ce qui concerne l'épidémie de Covid a recommandé d'éviter les grands rassemblements à Noël.



Les marchés obligataires US réagissent avec un peu de retard à la déferlante de 'stats' publiées à 14H30: le rendement des T-Bonds prend +4Pts vers 1,4950%.



En Europe, en revanche, alors que les actions continuent de bénéficier d'un climat 'risk-on', les bons du Trésor souffrent et nos OAT affichent +5Pts à 0,1270%, les Bunds +5Pts à -0,244%, les BTP italiens +8Pts à 1,13%...

Le Dollar reprend 0,25% vers 1,1295/E, l'or repasse le cap des 1.800$ (à 1.805$).



Dans l'actualité des valeurs françaises, Fountaine Pajot publie un résultat net part du groupe 2020/21 en amélioration de 63% à 11,6 millions d'euros, ainsi qu'un excédent brut d'exploitation en croissance de 54% à 32,9 millions, pour un chiffre d'affaires en progression de 17% à 202,3 millions.



Carmat annonce la fin de ses investigations sur les problèmes de qualité précédemment identifiés sur certaines de ses prothèses. Cette investigation a permis d'identifier l'origine du problème de qualité, et de déterminer les changements requis pour éviter qu'il ne se reproduise, indique la société.



Enfin, Altarea annonce la création du fonds Alta retail parks, conformément aux accords de partenariats annoncés en juin dernier avec Crédit Agricole Assurances, portant sur un milliard d'euros d'investissements, droits inclus, dans des actifs détenus par Altarea.



A cette occasion, Altarea a cédé 49% d'un portefeuille de neuf retail parks français, actifs représentant une surface cumulée de 212.000 m2.