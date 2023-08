Paris: le putsch militaire au Gabon déstabilise les marchés information fournie par Cercle Finance • 30/08/2023 à 11:08

(CercleFinance.com) - Après avoir ouvert en vert et brièvement testé les 7400 points, la bourse de Paris a inversé la vapeur sur les coups de 10 heures : l'indice parisien lâche désormais 0,3%, autour des 7350 points.



Après l'Ukraine puis le Niger, les crises internationales s'invitent à nouveau dans la planète finance avec le coup d'État militaire au Gabon, où Eramet exploite la première mine de manganèse au monde.



Dans ce contexte, l'action Eramet décroche de 20% ce matin, après avoir mis en suspens toutes ses opérations dans le pays afin de pouvoir assurer la sécurité de son personnel.



De son côté, Maurel & Prom, société pétrolière spécialisée dans l'extraction de pétrole et de gaz naturel, très présente au Gabon, cède 18%.



Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres de l'inflation en Espagne. Celle-ci s'est redressée un peu plus nettement qu'attendu en août du fait de la remontée des prix des carburants, indiquent les chiffres officiels préliminaires.



La hausse de l'indice national d'inflation (IPC) s'est établie à 2,6% sur un an, après avoir atteint 2,3% au mois de juillet.



Rappelons que la publication de ces chiffres intervient à la veille de ceux de la zone euro, attendus en hausse de 5,1% au mois d'août, contre 5,3% juillet.



En attendant, les investisseurs découvriront aussi aujourd'hui une première estimation de l'inflation en Allemagne pour le mois d'août, que le consensus voit refluer à 6,4% sur un an après +6,5% en juillet.



Le point de mire de la semaine restera la statistique de l'emploi d'août aux Etats-Unis, qui sera publiée vendredi, ainsi que ses implications éventuelles sur la politique monétaire de la Fed.



L'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis, qui paraîtra ce mercredi à 14h15, pourra aussi donner un avant-goût de cette publication.



Les analystes de chez Kiplink estiment que le CAC40 doit se maintenir un certain temps dans la zone des 7305/7330 points en vue de transformer cet élan favorable en tendance haussière durable.



'L'indice CAC 40 n'a jamais été aussi proche graphiquement pour transformer un énième passage au-dessus des 7360 points synonyme d'un potentiel retour sur ses plus hauts annuels', assure Kiplink.



Autre facteur de soutien au marché, le mouvement de retour au calme sur le compartiment obligataire, dont la brutale remontée avait été à l'origine du regain de nervosité des investisseurs, se confirme de jour en jour.



Outre-Atlantique, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans revient en direction de 4,12%, un plus bas de quasiment un mois.



Le Bund allemand à 10 ans, taux de référence de la zone euro, se stabilise à 2,51%, les récentes statistiques économiques inférieures aux attentes alimentant l'attrait pour les emprunts d'Etat en compliquant la politique de resserrement monétaire de la BCE.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Kering annonce avoir réalisé une émission obligataire pour un montant total de 3,8 milliards d'euros se répartissant en quatre tranches, à des échéances allant de deux à 12 ans et assorties de coupons allant de 3,75% à 3,875%.



Waga Energy annonce avoir obtenu un prêt bancaire à long terme et sans recours d'un montant de 6,6 millions d'euros auprès de Bpifrance pour financer son unité de production de biométhane démarrée le 20 juin dernier près de Barcelone.



Enfin, Crédit Agricole (+0,5%) figure parmi les meilleures performances de l'indice CAC 40 ce mercredi à la suite d'une analyse positive de Deutsche Bank qui a relevé de 12,1 à 13 euros son objectif de cours sur le titre, tout en maintenant sa recommandation 'conserver'.