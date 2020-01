Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris :le gain s'est réduit malgré un déficit US satisfaisant Cercle Finance • 07/01/2020 à 15:11









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris avait bien entamé la séance, effaçant ses (modestes) pertes de la veille : le CAC40 se hissait au contact des 6.060Pts. Mais à 1/2 de la réouverture de Wall Street, le gain s'est nettement réduit, à +0,1% vers 6.020Pts. L'Euro-Stoxx50 ne gagne plus que 0,2% vers 3.760 et Wall Street est anticipé en léger repli. Pourtant, le 'chiffre du jour' est plutôt satisfaisant : le déficit commercial des États-Unis se contracte de nouveau. Il est ressorti à -43,1Mds$ en novembre, selon le Département américain du Commerce, contre -46,9 milliards le mois précédent (révisé de -47,2 milliards en estimation initiale). Ce déficit en recul d'un mois sur l'autre s'avère un peu moins important que ce que le consensus (-43,8Mds$ sur le mois de novembre) mais c'est tout de même très positif. Le point d'orgue de l'après-midi sera la publication aux États-Unis de l'indice ISM d'activité du secteur des services. Les vives inquiétudes manifestées ces derniers jours sont presque complètement retombées : l'heure semble être au retour au calme sur les marchés en l'absence d'éléments nouveaux susceptibles d'aggraver une escalade restée jusqu'ici verbale. 'L'étude des épisodes de tensions géopolitiques nous laisse à penser que les pressions exercées par ces mauvaises nouvelles sont passagères et que la dynamique jusqu'ici haussière pourrait ensuite reprendre ses droits', assure ainsi Nicolas Chéron, le responsable de la recherche marchés pour Binck.fr. Du côté du marché des changes, l'euro recule de -0,2%, et s'affiche à 1,1184 dollar. Le Brent, pour sa part, progresse de +0,2%, à 68,65 dollars. Dans l'actualité des valeurs, Trigano (-5%) annonce des ventes du premier trimestre 2019-20 en retrait de -3,1% par rapport à celles de l'exercice précédent, à 559,7 millions d'euros (-3,2% à périmètre et taux de changes constants), dont -3,2% pour les véhicules de loisir et -2,8% pour les équipements de loisir. Le titre du groupe reste lanterne rouge du SBF 120, devant Dassault Aviation avec -3,8%. Dassault Aviation indique avoir livré 26 Rafale et 40 Falcon neufs en 2019, contre respectivement 12 et 41 en 2018. Si les Rafale ont été en ligne avec sa prévision, les Falcon ont manqué son attente de 45 livraisons, ce qu'il explique par un marché difficile. Airbus Group annonce que BOC Aviation Limited, groupe de location d'avions basé à Singapour, lui a passé une commande ferme pour 20 appareils A320neo, dont jusqu'à douze seront loués à la compagnie colombienne Avianca Airlines. Saint-Gobain annonce avoir acquis High Tech Metal Seals (HTMS), concepteur et producteur de joints métalliques destinés à l'industrie, l'énergie et l'aéronautique, complétant sa gamme de produits en offrant des solutions sur mesure dans l'industrie de l'étanchéité. Oddo a réalisé une analyse sur STMicro suite au Feedback du CES 2020. Le bureau d'analyses estime que la présentation des produits a été convaincante sur le positionnement industriel du groupe. Au sujet de la Preview du 4ème trimestre 19, Oddo indique être très légèrement au-dessus du consensus, et attends des résultats globalement conformes à la guidance. Berenberg réaffirme sa recommandation 'vente' et son objectif de cours de 33 euros sur Edenred, considérant la valorisation du titre du groupe de services prépayés comme 'incorrecte pour la croissance et les rendements'.

