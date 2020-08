Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : le CAC40 consolide, léger repli à Wall Street Cercle Finance • 04/08/2020 à 15:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris consolide mollement (-0,2%) après sa forte hausse de la veille, les investisseurs avaient fait l'impasse ce matin sur les tensions croissantes entre les Etats-Unis et la Chine, l'indice CAC40 gagnant 0,5% à 4.900 points... mais la préouverture légèrement baissière de Wall Street pèse sur la tendance (le Congrès tarde à valider un plan de relance à 1.000Mds$ et à déterminer le montant des chèques mensuels alloués aux chômeurs précaires. Le gouvernement chinois s'est fermement opposé dans la nuit à ce qu'il considère comme des 'menaces' américaines à l'encontre des entreprises technologiques du pays. Le Ministère chinois des Affaires étrangères a exhorté les américains à cesser de 'politiser' les questions économiques et d'abuser du concept de sécurité nationale. 'Les problèmes politiques entre les Etats-Unis et la Chine continuent', déplorent ce matin les équipes de Danske Bank. 'Le président Trump a annoncé hier que TikTok disposait d'un mois pour trouver un acquéreur (Microsof est sollicité pour racheter ses activités US) sous peine de devoir fermer ses activités aux Etats-Unis', souligne la banque danoise. Hier, le marché parisien avait entamé le mois d'août sur une note de grande fermeté (+1,9%) devant beaucoup - et une fois encore - à la vitalité des 'GAFA'. A New York, le Nasdaq 100 s'est ainsi envolé de 1,4% lundi pour inscrire un nouveau record absolu de 11.080 points, essentiellement sous l'impulsion de l'action Apple (+2,5%). La séance sera peu fertile en publications macroéconomiques aujourd'hui puisque seuls les prix à la production industrielle dans la zone euro et les commandes à l'industrie aux Etats-Unis figurent à l'agenda du jour. Du coté des valeurs, Renault domine le classement avec +5%, devant Peugeot avec +3,3%, puis Airbus avec +2,5% et Société Générale qui gagne +3,6%. La banque a fait part de la nomination d'une nouvelle équipe de direction, avec à terme, aux côtés du directeur général, deux positions de directeur général délégué au lieu de quatre, et la création de nouveaux rôles de directeur général adjoint. Schneider Electric annonce avoir finalisé l'acquisition de ProLeiT, annoncée le 23 avril, acquisition qui vient enrichir son offre sur le segment des produits de grande consommation, notamment pour les produits agroalimentaires, la chimie et les sciences de la vie. Euronext annonce avoir achevé le règlement des actions dans le cadre de son offre lancée le 23 avril pour l'acquisition du capital de VP Securities, le dépositaire central de titres danois, lui permettant ainsi de finaliser cette transaction. DBV Techno rechute de -33% vers 4,5E suite à un nouvel échec dans sa tentative d'homologation d'un anti-allergique aux arachides aux USA. Oddo confirme sa recommandation à l'Achat sur CNP Assurances avec un objectif de 14 E. ' La diminution de son résultat net est restée modérée (8.5% en publié, -3.5% à d.c.) et le groupe conserve un bilan solide '. Crédit Suisse confirme son conseil à l'achat sur la valeur Schneider et relève son objectif de cours à 111 E (contre 105 E). Les analystes de Jefferies ont annoncé mardi avoir relevé leur recommandation sur le titre Natixis de 'conserver' à 'acheter'. L'intermédiaire rehausse par ailleurs son objectif de cours sur la valeur, de 2,7 à 2,8 euros.

