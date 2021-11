Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : le CAC 'GR' bat un record, idem E-Stoxx et indices US information fournie par Cercle Finance • 01/11/2021 à 19:39









(CercleFinance.com) - Les acheteurs ont payé jusqu'à la dernière minute mais sans parvenir à faire clôturer les indices au plus haut du jour: le CAC40 prend +0,92% à 6.893, l'indice 'PX1' échouant ce matin à 13Pts (0,2%) du sommet historique des 6.922 points atteint le 4 septembre 2000... mais que les optimistes se rassurent, le CAC40 'GR' (Global return) a bien inscrit un nouveau zénith à 19.635Pts (contre 19.606 le 13 août dernier). Le mois de novembre démarre très fort, partout (+2,6% se matin à Tokyo, +1,6% à Shenzhen) puis en Europe avec +1,8% en Norvège, +1,65% au Portugal. C'est un peu moins spectaculaire à Wall Street à la mi-séance où la tendance devient plus mitigée : +0,1% sur le S&P500, -0,1% sur le Dow Jones et le Nasdaq semble très indécis. L'entame de séance de de mois boursier était prometteuse : le mouvement haussier amorcé il y a 3 semaines se prolonge dès 14H30 (nouvel horaire puisque l'Europe a avancé d'1 heure) par un triple-record absolu du Dow Jones à 36.009 (les '36.000', c'est fait !), du S&P500 à 4.619, du Nasdaq à 15.570. Le Nasdaq se détache avec plus de +0,4% dans le sillage de Tesla (+4%), inarrêtable avec une capitalisation de 1.310Mds$ qui dépasse maintenant celle de tous les constructeurs mondiaux réunis, avec ses 2% de parts de marché, et une marge bien inférieure à celle de Porsche. L'Euro-Stoxx50 (+0,8%) avait d'ores et déjà battu un nouveau record absolu ce matin : après le record de clôture des 4.250Pts de vendredi 29/10, un nouveau zénith est inscrit à 4.291Pts, et en clôture à 4.284. Après un mois d'octobre qui s'était achevé -déjà- sur un carton plein de records historiques, l'inertie haussière semble inexorable malgré la probable confirmation d'un 'tapering' de la FED d'ici 48H. L'optimisme est alimenté par les résultats d'entreprises US qui ont -dans 75% des cas- dépassé les attentes, notamment grâce aux compagnies pétrolières, premières bénéficiaires de la hausse des prix de l'énergie. Aujourd'hui, les investisseurs ont pris connaissance de l'ISM manufacturiers américains (avec une heure d'avance sur le calendrier ordinaire en raison du passage à l'heure d'hiver): il fléchit de 61,1 vers 60,8, le sous-indice des commandes chute lourdement, de 66,7 vers 59,8.. Son jumeau, l'indice PMI manufacturier calculé par IHS Markit, s'est établi à 58,4 en données définitives pour le mois d'octobre, contre une estimation flash qui était de 59,2, et après un niveau de 60,7 enregistré en septembre. Toujours aux Etats-Unis, la semaine sera marquée notamment par la publication des indices PMI et ISM des services, du rapport mensuel sur l'emploi, et surtout par la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC). 'Le FOMC devrait annoncer la réduction progressive de ses achats d'actifs. Nous nous attendons à ce que le président de la Fed adopte une stratégie de communication équilibrée en réaffirmant une 'forward guidance' 'dovish' sur les taux', estime La Française AM. De ce côté de l'Atlantique, sont attendus dans les prochains jours, outre les indices PMI, le taux de chômage et les ventes de détail dans la zone euro, ainsi que la production industrielle en France et en Allemagne. A noter tout de même un mouvement de taux violent sur les BTP italiens qui ont affiché jusqu'à +15Pts de base en début d'après-midi, jusque vers 1,2850% (pire niveau depuis 16 mois) avant de se 'calmer' un peu et revenir vers 1,218% (+8Pts tout de même)... alors que les autres émissions souveraines ont peu bougé (Bund et OAT se sont même détendus de -1Pt). La semaine verra aussi se poursuivre la saison des résultats, avec par exemple ceux des groupes américains Dupont, Pfizer, Amgen et Qualcomm, ou des européens Ryanair, Adecco, BP, Lufthansa, Credit Suisse, Deutsche Post, ING et Société Générale. En attendant, alors que s'ouvre la COP26, le géant de la distribution alimentaire Carrefour annonce un objectif de neutralité carbone d'ici 2040, en réduisant au maximum les émissions de ses activités à la source. Valneva (+8,7%) indique que les teneurs de livre associés de son offre globale de 4,5 millions de nouvelles actions ordinaires, ont intégralement exercé leur option de surallocation pour souscrire à 675.000 actions ordinaires supplémentaires sous la forme de 337.500 ADS. Worldline, lanterne rouge du CAC40 avec -2,5% poursuit sa chute, vers 48,5E. URW (Unibail-Rodamco-Westfield) annonce avoir signé un partenariat avec AXA IM Alts, agissant pour le compte de ses clients investisseurs, en vue de la construction de la Tour Triangle, au sud-ouest de Paris.

