Paris : le CAC bloqué entre 5.905 et 5.915 points

(CercleFinance.com) - Comme c'était hautement prévisible la Bourse de Paris consolide au sein d'un corridor 5.905/5.915 (99% des échanges depuis 6 heures) dans des volumes inexistants (750 millions d'Euro, ce qui s'échange généralement en 1 heure) du fait de l'absence des investisseurs américains qui célèbrent de l'autre côté de l'Atlantique la journée de Thanksgiving (ou de la dinde). Rappelons ainsi que Wall Street restera fermée ce jour. Et demain, c'est une séance écourtée (une matinée) qui sera proposée aux investisseurs. Seuls les opérateurs les plus courageux devraient se déplacer pour cette demi-séance, sachant que la plupart des américains seront, eux, plongés dans les bonnes affaires du 'Black Friday'. Pour l'heure, le CAC 40 recule de -0,3%, pour revenir sur le niveau des 5.907 points. La tendance sur 5 jours séances n'en reste pas moins positive : +0,6% depuis le 22 novembre. Les places européennes cèdent -0,4% en moyenne, entre Madrid qui s'effrite de -0,1% et Milan qui perd -0,8%. S'agissant des statistiques du jour, l'indice ESI du sentiment économique augmente légèrement dans la zone euro (+0,5 point à 101,3) et dans l'Union Européenne (+0,9 point à 100) en novembre par rapport au mois précédent, selon la Commission européenne. De son côté, l'indice BCI du climat des affaires dans la zone euro -lui aussi calculé par Bruxelles- est resté globalement inchangé sur le mois qui s'achève, cédant 0,03 point, et se maintenant donc en terrain négatif à -0,23. Côté statistiques américaines, rien n'est à l'agenda, compte tenu de la fermeture des marchés. Les données publiées le jeudi ont ainsi été communiquées hier. Du côté des changes, l'euro est légèrement dans le vert (+0,1%), et s'affiche à 1,1015 dollar). Le Brent recule pour sa part de -0,9%, à 63,60 dollars... mais cela ne signifie pas grand chose en l'absence du NYMEX.. Dans l'actualité des valeurs, très peu d'écarts notables : le secteur auto entraîne le CAC40 vers le bas avec Peugeot -1,4% et Renault -1,5%. GTT (Gaztransport & Technigaz) indique avoir reçu des commandes d'un chantier asiatique portant sur la conception des cuves GNL de trois nouveaux méthaniers. Ils seront tous les trois construits pour le compte d'armateurs européens. EDF annonce avoir levé avec succès deux milliards de dollars avec une maturité de 50 ans et un coupon fixe de 4,50% dans le cadre de son programme EMTN, 'sous un format Reg-S pur c'est-à-dire sans distribution aux investisseurs américains'.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.