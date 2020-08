Paris : le CAC 40 termine la semaine juste sous les 4.900 pts

(CercleFinance.com) - Mal embarquée, la Bourse de Paris a réussi à limiter les dégâts en fin de séance, à la suite de la parution de deux indicateurs économiques américains jugés rassurants.

Ainsi, après avoir reculé de -1,5% en milieu d'après-midi, le CAC 40 termine avec un -0,3% dans l'escarcelle. Il s'affiche ainsi à 4.896 points.

Le début de séance en Europe a été principalement rythmé par les indices PMI 'flash' mesurant la vigueur de l'activité au sein des secteurs de l'industrie manufacturière et des services de la zone euro.

Les indices PMI avaient signé un vigoureux redressement en juillet sous l'effet des mesures de déconfinement, mais les analystes s'attendaient à ce que leur remontée ralentisse du fait de la récente recrudescence du virus.

La croissance de l'activité globale du secteur privé français a ainsi ralenti en août après avoir atteint un sommet de près de deux ans et demi en juillet, au vu de l'indice flash composite d'IHS Markit qui ressort à 51,7 en estimation flash en août, contre 57,3 en juillet. Les enquêteurs précisent que la croissance de l'activité a ralenti dans les deux secteurs étudiés en août, celui des services ayant enregistré le plus fort taux d'expansion pour un deuxième mois consécutif.

Selon des données publiées ce vendredi, l'indice PMI Flash Composite de l'Activité Globale dans la zone euro se replie à 51,6 en août, après 54,9 en juillet.

Il connaît ainsi un plus bas de 2 mois. Dans le détail, le PMI Flash de l'activité de Services se replie à 50,1, après 54,7. Celui de l'industrie manufacturière s'affiche à 51,7, après 51,8. Enfin, celui de la production manufacturière se redresse et connaît un plus haut de 28 mois, passant de 55,3 à 55,7.

La croissance de l'activité dans le secteur privé au Royaume-Uni a atteint au mois d'août un plus haut depuis 2013, à en croire la dernière enquête PMI réalisée auprès des directeurs d'achat du pays. L'indice PMI composite du Royaume-Uni a poursuivi sa remontée ce mois-ci en grimpant à 60,3 dans sa version 'flash' (préliminaire) selon le CIPS et IHS Markit, un nouveau plus haut de 82 mois, contre 57 en juin.

En hausse de 3,6% en juillet par rapport au mois précédent selon l'ONS, les ventes de détail en volume du Royaume Uni ont progressé davantage que prévu, puisque le consensus n'attendait qu'une augmentation de 2%.

Statistiques toujours, américaines cette fois, la National Association of Realtors des États-Unis a fait état ce vendredi après-midi de 5,86 millions de ventes de logements anciens en nombre annualisé le mois dernier, en hausse de +24,7% par rapport à juin. Les économistes anticipaient une hausse moins marquée de cet indicateur, de l'ordre de +14,7%.

L'indice PMI composite des Etats-Unis, calculé par IHS Markit, ressort à 54,7 en estimation flash pour le mois en cours, à comparer à 50,3 au titre de juillet, traduisant ainsi une nette accélération de la croissance du secteur privé d'un mois sur l'autre. L'indice s'établit en effet bien au-dessus du curseur des 50 points, qui marque la frontière entre contraction et croissance de l'activité.