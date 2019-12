Paris : le CAC 40 termine 2019 sur un gain de +26,4% !

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris achève une séance sans dynamisme, terminant une année 2019 qui aura pourtant été assez animée.

Ainsi, il faut aller chercher deux chiffres après la virgule pour déceler la trace d'une variation, en l'occurrence de -0,07%. Le CAC 40 s'affiche ainsi à 5.978 points, poussé sous les 6.000 hier soir par un inattendu pullback.

Heureusement, le recul du CAC en direction des 5980 points ne compromet pas la tendance haussière globale, d'après les analystes. Selon les équipes de Kiplink, la configuration graphique de l'indice CAC 40 conserve ainsi une structure haussière avec des cibles à 6.065 et 6.085 points, avec en ligne de mire les 6.110 points.

Puisque c'est le moment de faire les bilans, le marché parisien s'est adjugé 26,4% depuis le début de l'année. C'est du jamais vu depuis 1999 !

Du côté des statistiques, à l'exception de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, aucune donnée de premier plan ne figure à l'agenda ce mardi. Les Bourses européennes ont fermé à 14h05, et le resteront demain.

Du côté des valeurs, le calme plat aurait pu dominer, mais c'était sans compter sur Carlos Ghosn. Patron déchu de Renault, de Nissan et de Mitsubishi, celui-ci a quitté le Japon où, mis en cause pour plusieurs chefs d'inculpation, il était assigné à résidence et placé sous contrôle judiciaire.

On notera également que Latécoère et Bombardier ont annoncé avoir conclu un accord définitif selon lequel Latécoère fera l'acquisition des activités liées aux systèmes d'interconnexion et de câblage électrique (EWIS) de Bombardier à Querétaro, au Mexique.

Par ailleurs, Société Française de Casinos (SFC) a annoncé que Circus Casino France a signé des protocoles d'accords pour acquérir un bloc de contrôle de 50,05% du capital et des droits de vote, auprès de deux de ses principaux actionnaires, à un prix de 1,44 euro par action.