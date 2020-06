Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : le CAC 40 se montre hésitant, retour vers 4.950 pts Cercle Finance • 22/06/2020 à 15:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris se montre irrégulière pour cette 1ère séance du terme boursier de juillet et s'affiche en léger retrait de -0,5% (à 4.955) ce lundi après-midi. Les inquiétudes liées au développement du coronavirus interrompent la dynamique haussière des derniers jours: les derniers chiffres liés à l'évolution de la pandémie aux États-Unis et dans d'autres pays semblent raviver l'inquiétude des investisseurs et motiver quelques prises de bénéfices (l'Euro-Stoxx50 cède -0,7% dans le sillage de Francfort. En Allemagne, un millier d'employés travaillant dans abattoir basé dans le nord du pays ont été testés positifs au coronavirus ce week-end, ce qui a poussé les autorités sanitaires locales à ordonner des nouvelles mesures de confinement ciblées. Aux États-Unis, Apple a décidé de fermer plusieurs de ses magasins en Arizona, en Californie et en Caroline du Nord, trois États où la pandémie rebondit spectaculairement depuis quelques semaines. Un nombre record de cas de contamination a été enregistré en Floride et en Caroline du Nord ce weekend, la pandémie repart en Oklaoma. 'L'amélioration des conditions économiques reste conditionnée à la poursuite du reflux de l'épidémie', rappelle-t-on chez Oddo BHF. Ainsi, l'attention des investisseurs se portera, demain, sur les résultats des enquêtes PMI d'IHS Markit mesurant l'activité dans le secteur privé de la zone euro. Leur rebond devrait se poursuivre, voire même gagner en ampleur, selon les spécialistes. Aux États-Unis, les intervenants suivront notamment le rapport sur les commandes de biens durables, prévu jeudi, ainsi les dépenses des ménages, attendues vendredi, pour lesquelles, là encore, un fort rebond est envisagé. ce lundi, l'indice de la FED de Chicago se redress de -17,9 vers +2,6, c'est mieux que les -4 attendus. Dans l'actualité des valeurs, on retiendra notamment qu'ArcelorMittal recule de -2%, alors que le sidérurgiste envisagerait une cession d'actifs d'infrastructures au Canada, à en croire un article du Financial Times. Net recul également pour Danone et Sodexo, mais également des Utilities avec Engie -2% et Suez -1,9%. Dans le cadre de son recentrage stratégique, Lagardère annonce avoir reçu une offre d'achat ferme et définitive de Mediawan portant sur 100% du capital de Lagardère Studios, projet conditionné à l'agrément des Autorités de Concurrence. Atos (stable) annonce la signature d'un contrat d'une durée de cinq ans avec le Centre de calcul allemand en climatologie (DKRZ) pour livrer, d'ici le milieu de l'année 2021, un supercalculateur basé sur la technologie BullSequana XH2000.

