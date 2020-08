Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : le CAC 40 renoue avec les 4.900 points Cercle Finance • 10/08/2020 à 17:04









(CercleFinance.com) - Alors que Wall Street a rouvert en ordre dispersé (le Dow Jones prend +0,9%, le Nasdaq lâche -0,5% (sous 10.950), la Bourse de Paris (+0,55% à 4.915) a choisi de faire preuve d'optimisme et de suivre le 'Dow' (qui aligne une 7ème séance de hausse consécutive) en amont de la publication de nombreux indicateurs macroéconomiques, prévus cette semaine. Le CAC40 (+0,6% à 4.918) stagne depuis la fin de la 1ère heure de cotations au sein d'un fourchette 4.895/4.920 points avec des volumes réellement estivaux de l'ordre de 1.15MnsE traités au bout de 7 heures et demi de cotations (atteindre les 2MdsE d'ici 17H35 relèverait de l'exploit). Autrement dit, ça monte, presque par habitude, parce que les flux restent positifs, mais ça monte dans le vide, sans la moindre espèce de conviction parce que c'est devenu une routine... Aucune donnée n'est attendue ce lundi, mais les jours prochains verront paraître de nombreuses statistiques américaines pour le mois de juillet, dont l'inflation (mercredi), puis les ventes de détail et la production industrielle (vendredi). De ce côté de l'Atlantique, doivent notamment être publiés l'indice ZEW en Allemagne (mardi), des estimations du PIB britannique (mercredi) et de la zone euro (vendredi), mais aussi le taux de chômage en France (jeudi). L'Euro a connu un décrochage en début de matinée, de 1,1800/$ vers 1,1740 en l'espace de 2 heures avant de se redresse vers 1,1770. Le raffermissement du Dollar n'impacte pas l'Or qui reste stable ou légèrement haussier vers 2.030$, ni le pétrole (le 'Brent' continue de plafonner sous 45$/baril). Parmi les résultats d'entreprises attendus cette semaine, figurent par exemple ceux de Cisco Systems aux États-Unis, ainsi que ceux d'E.ON, RWE, Deutsche Telekom, Thyssenkrupp et Aegon sur le vieux continent. Côté valeurs, le CAC40 est soutenu par Renault +5,2%, et Accor +4% puis Airbus avec +3,5% tandis que Worldline cède au pire -1,8% et Dassault Sys -1,5%. Alstom (-1,5%) affirme 'maintenir sa forte conviction dans le rationnel stratégique de l'acquisition' de l'équipementier ferroviaire canadien Bombardier. 'Néanmoins, l'annonce des résultats trimestriels souligne des évolutions négatives et non prévues quant à Bombardier Transport, laquelle fait face actuellement à des difficultés', reconnait le groupe industriel français. Delfingen annonce avoir enregistré au premier semestre 2020 un chiffre d'affaires de 84 millions d'euros, en baisse de 27%, dont un CA automobile en recul de 28% à taux de changes constants alors que la production automobile mondiale s'est contractée de 35%. EuropaCorp indique que son conseil d'administration a procédé à l'unanimité à la nomination d'Axel Duroux au poste de directeur général. Il rejoindra le groupe à compter du 1er septembre et sa nomination comme administrateur sera proposée à la prochaine AG.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.