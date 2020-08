Paris : le CAC 40 dans le vert, flirte avec les 5.025 points

(CercleFinance.com) - Après un curieux épisode baissier de -0,5% au cours des 1ers échanges, la Bourse de Paris (autour de +0,3% vers 5.020/5.025Pts) est repassée dans le vert pour ne plus en ressortir depuis 10H15 ce mercredi.

L'Euro-Stoxx50 grappille également +0,3% dans le sillage des indices US (Nasdaq et S&P500) qui ont inscrits de nouveaux records absolus mardi soir à Wall Street et à la veille de l'ouverture du symposium de Jackson Hole où la FED a promis des révélations importantes sur l'évaluation de ses outils monétaires et de sa communication.

'[La séance d'hier] permet à l'indice CAC 40 de conserver sa tendance haussière de court terme avec comme premier objectif la barre des 5.025/5.050 points, la seconde zone de résistance à 5.105 points apparaissant comme un obstacle important dans l'immédiat', estiment les équipes de Kiplink.

'Le rally des actifs risqués et la correction du compartiment obligataire se sont produits malgré un indice de confiance du consommateur américain décevant au sens du Conference Board, qui est venu rappeler aux investisseurs que la route était encore longue avant un retour à la normalité qui prévalait avant l'épidémie de Covid', commentent ce matin les équipes de Deutsche Bank.

Du côté des statistiques du jour, la confiance des ménages (août) dans la situation économique en France est stable, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui se maintient à 94, en dessous de sa moyenne de longue période (100).

La proportion de ménages estimant qu'il est opportun de faire des achats importants diminue néanmoins : le solde correspondant perd quatre points par rapport au mois précédent, et demeure inférieur à sa moyenne de longue période. Leurs craintes concernant l'évolution du chômage baissent en août, tout en restant à un niveau élevé, et les ménages estimant que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois sont moins nombreux que le mois précédent.

Aux États-Unis, les opérateurs les commandes de biens durables s'envolent globalement de +11,2% après un bond de +7,7% en juin selon le Département du Commerce (le consensus tablait sur +5%).

Mais c'est une embellie en trompe l'oeil car excluant le secteur des transports (et du secteur aéronautique), les commandes de biens durables n'ont progressé que de +2,4% en juillet, progression proche de l'estimation moyenne des économistes (+2%).

Hors défense (et Pentagone), les commandes progressent de +9%.

Ce chiffre permet cependant au S&P500 et au Nasdaq de se positionner pour de nouveaux records (le 39ème pour le Nasdaq) à la veille de la prise de parole de Jerome Powell.

Reste à découvrir les stocks de pétrole qui tomberont plus tard dans l'après-midi.

Dans l'actualité des valeurs, ce sont une nouvelle fois les valeurs 'technos' qui tirent le CAC40 avec ST-Micro +1,5% et Atos +2,7%.

Iliad (+1%) fait part de la conclusion d'un accord avec le groupe Médiapro pour la distribution de sa chaîne Telefoot auprès des abonnés Freebox ADSL et Fibre, accord portant sur les saisons 2020/2021 à 2023/2024 inclus.

Ils pourront ainsi bénéficier de l'intégralité des programmes et des matchs proposés sur Téléfoot et sur les canaux additionnels Téléfoot Stadium (Ligue 1 Uber Eats, Ligue 2 BKT, UEFA Europa League et, pour la saison 2020/2021 UEFA Champions League).