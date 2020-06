Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : le CAC 40 avance mais réduit la cadence Cercle Finance • 23/06/2020 à 17:04









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+1,1 à 5.005) réduit un peu la cadence (le CAC affichait +1,9% vers 14H30) mais le contexte demeure euphorique après la publication ce matin d'indices PMI qui témoignent d'un solide rebond de l'activité -prévisible avec les déconfinements enclenchés il y plus d'un mois- dans la zone euro. L'ampleur du rebond avait été très sous-estimée (délibérément ?) ce qui suscite un 'effet de ravissement' tellement les chiffres sont 'bien meilleurs que prévus'. Le CAC 40 a refermé le 'gap' des 5.044Pts du 10 juin et il n'y a plus vraiment de résistance avant un re-test du récent zénith des 5.200 points. L'Euro-Stoxx50 flambe de +1,6% vers 3.300 dans le sillage de Francfort (+2%), nullement affecté par le scandale Wirecard (+22% ce mardi après -85% en 1 semaine) dont le patron a été arrêté et incarcéré pour fraude et manipulation de bilan (il manque bien 1,9MdsE de trésorerie). Wall Street affiche un gain de +0,8%, le Nasdaq a pulvérisé de nouveaux record absolus : le Nasdaq composite se hisse vers 10.160, le Nasdaq-100 vers 10.202 soit près de +17% annuel : la crise du Covid n'a jamais existé, les entreprises 'de croissance' n'auront jamais gagné autant d'argent que d'ici fin 2020. Côté chiffres, l'indice PMI composite d'IHS Markit ressort à 46,8 en estimation flash, à comparer à 37 au titre du mois de mai. 'L'amélioration va nourrir les espoirs que l'économie américaine peut renouer avec la croissance au troisième trimestre', commente Chris Williamson, chief business economist chez IHS Markit, au vu de cette publication. Le Département du Commerce fait état ce mardi de 676.000 ventes de logements neufs en rythme annualisé aux États-Unis au titre du mois de mai, un nombre en hausse, de +16,6% par rapport au mois précédent. Le consensus anticipait une hausse plus raisonnable de cet indicateur, vers 640.000. Mais tous ces chiffres sont en trompe l'oeil puisque le score du mois de mai a été révisé de -43.000 à 580.000 (au lieu de 623.000 comme annoncé initialement). En Europe, les indices PMI, très surveillés par les investisseurs, traduisent une nette reprise de l'activité: le PMI 'flash' composite dans la zone euro qui mesure l'activité globale s'est ainsi redressé à 47,5 ce mois-ci, contre 31,9 au mois de mai. Un rebond emmené notamment par le secteur des services, dont l'indice PMI 'flash' est remonté à 47,3 en juin contre 30,5 le mois dernier grâce à la levée ou l'assouplissement des mesures de confinement. L'indice PMI flash composite en France, calculé par IHS Markit, s'est redressé à 51,3 en juin contre 32,1 en mai, traduisant la première croissance de l'activité globale du secteur privé français depuis quatre mois. Le PMI des 'services' s'envole de 31,1 vers 50,3, le PMI manufacturier de 36 vers 52,1. En Allemagne, le PMI Composite remonte vers 45,8 (le rythme est donc plus lent qu'en France) dans le sillage du PMI des 'services' repassé de 32,6 vers 45,8 également. L'indice PMI composite du Royaume Uni affiche une remontée record, passant de 30 en mai à 47,6 en estimation flash pour juin selon IHS Markit, et traduit ainsi une très forte décélération de la contraction du secteur privé britannique. Ces bonnes nouvelles pourraient permettre au marché de poursuivre le mouvement de hausse sans discontinu, ou presque, des dernières semaines. Pour mémoire, le CAC 40 a engrangé des gains de près de 30% sur les trois mois écoulés, ce qui lui permet de faire jeu égal sur la période avec la performance affichée par le Dow Jones. Dans l'actualité des valeurs, le secteur automobile est euphorique avec Renault à +6%, Peugeot à +6,5%, puis les banques avec Sté Générale +3,5%, Crédit AGricole et BNP-Paribas +3%. Atos (+2%) annonce enrichir son portefeuille de solutions quantiques avec Atos QLM Enhanced (Atos QLM E), une version accélérée par GPU de son offre de simulateur quantique Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM). Klépierre (+1%) annonce la nomination de Pierre-Etienne Alline comme directeur groupe de l'exploitation des centres commerciaux, poste nouvellement créé pour 'répondre aux objectifs de diversification des revenus et d'optimisation des coûts d'exploitation'.

