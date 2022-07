Paris: la volatilité demeure malgré les annonces de la BCE information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 17:26

(CercleFinance.com) - Les indices boursiers évoluent sans réelle direction depuis l'annonce d'une hausse de 50Pts de base des trois taux directeurs de la BCE. Le CAC40 a alterné entre vert et rouge tout au long de la journée. Il grappille actuellement 0,1%, à 6.195 points.



La volatilité s'est aussi installée sur le front des changes, l'Euro reprenait 0,6% vers 1,025 face au Dollar avant de repasser dans le rouge (-0,2% à 1,0170$) puis de repasser dans le vert avec +0,2% à 1,0200$.



Outre le relèvement de 50 points de base des trois taux d'intérêt directeurs de la BCE (une décision approuvée à unanimité), le conseil des gouverneurs a entériné la création d'un nouvel outil anti-fragmentation baptisé PTI ('instrument de protection de la transmission').



Christine Lagarde affirme que ce 'PTI' assurera notamment la bonne transmission de l'orientation monétaire dans tous les pays de la zone euro, à mesure que le conseil des gouverneurs poursuivra la normalisation de la politique monétaire'.



Le conseil ajoute que cet instrument 'pourra être activé pour lutter contre une dynamique de marché injustifiée, désordonnée qui représente une menace grave pour la transmission de la politique monétaire au sein de la zone euro'.



La BCE reconnaît que les risques de récession sont toujours présents et que l'inflation restera forte, voire plus élevée qu'aujourd'hui.

Dans ce contexte, elle juge pertinent d'envisager de futures hausses de taux dont l'intensité dépendra du tandem croissance-inflation



Aux États-Unis, Wall Street, attendu en hausse, a inversé la vapeur une heure avant l'ouverture (-0,4% pour le Dow Jones et -0,1% pour le S&P500): les 'futures' ont basculé à la baisse avec la publication de l'indice 'Philly Fed' qui a chuté à -12,3 après -3,3 en juin (le consensus tablait sur une stabilité).



Les composantes les plus alarmantes concernent la composante des nouvelles commandes qui a plongé à -24,8 après -12,4 en juin, les perspectives d'activités à six mois à -18,6 contre -6,8 le mois précédent puis le sous-indice de l'emploi qui décroche de 28,1 vers 19,4.



Pas de quoi se rassurer avec l'indice des indicateurs avancés américains du 'Conference Board', un baromètre censé préfigurer l'évolution de la conjoncture économique aux Etats-Unis : il a baissé pour le quatrième mois d'affilée en juin, de -0,8% à 117,1 le mois dernier après un repli de 0,6% en mai (les économistes prévoyaient une diminution plus limitée, de 0,5% en moyenne).



Impressionnante séquence de montagnes russes également sur le marché obligataire, le taux du Bund allemand à dix ans a grimpé de près de +10Pts vers 1,3600% avant de revenir vers 1,265%, puis de se détendre de -6Pts vers 1,20%.

Idem pour l'OAT qui a fait le yo-yo entre 1,84/1,96% avant de retomber sur 1,84% puis 1,78% (-6Pts).



En revanche, le rendement des BTP bondit de 3,46% vers 3,75% (soit plus de 29Pts) avant de temporiser vers 3,56% (+10Pts) dans un contexte de retour de l'incertitude politique dans le pays, avec la confirmation que Mario Draghi présentera sa démission au Président Matarella cet après-midi, ouvrant un processus d'élections anticipées.



Côté Europe, les opérateurs ont pu prendre connaissance d'une nouvelle érosion du climat des affaires en France en juillet. L'indicateur synthétique calculé par l'Insee perd un point, à 103, mais reste néanmoins au-dessus de sa moyenne de longue période (100).



Cette légère détérioration du climat des affaires ce mois-ci résulte principalement de la dégradation conjoncturelle dans les services et l'industrie, alors que la conjoncture demeure stable dans le commerce de détail et de gros.



En revanche, le climat de l'emploi se rétablit quelque peu en juillet, après trois mois consécutifs de dégradation : son indicateur synthétique gagne deux points et atteint 109, bien au-dessus de sa moyenne de longue période (100).



Dans l'actualité des valeurs hexagonales, Seb (-10%) publie au titre du premier semestre 2022 un résultat net de 72 millions d'euros, plus que divisé par deux par rapport aux 151 millions affichés à fin juin 2021, et une marge opérationnelle d'activité de 5,4% contre 8,9% un an auparavant.



Thales annonce relever des objectifs 2022 pour viser désormais un ratio book-to-bill sensiblement supérieur à un et une croissance organique du chiffre d'affaires entre +3,5 et +5,5%, tout en confirmant son objectif de marge d'EBIT entre 10,8 à 11,1%.



Publicis Groupe (+4,8%) indique réviser à la hausse ses prévisions pour 2022, avec une croissance organique attendue entre +6 et +7%, un taux de marge opérationnelle entre 17,5 et 18%, et un free cash-flow (FCF) d'au moins 1,5 milliard d'euros.



Technip Energies a remporté un contrat 'significatif' (entre 50 et 250 millions d'euros) auprès de Neste pour l'extension de leur capacité de production de produits renouvelables à Rotterdam, aux Pays-Bas, dans le cadre de leur partenariat existant.



Enfin, Getlink, l'opérateur du tunnel sous la Manche, dévoile un profit net de 52 millions d'euros au titre du premier semestre 2022 et un EBITDA triplé (+206%) à 309 millions, ayant bénéficié de la mise en service commerciale de sa liaison électrique ElecLink.