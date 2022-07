Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris: la tendance haussière se poursuit timidement information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 10:41









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris grappille près de 0,2% ce matin, autour des 6.210 points, profitant notamment de la bonne dynamique de Carrefour (+3%) ou de Publicis (+2%).



Bien que modérée, cette hausse permet à l'indice parisien de poursuivre la dynamique haussière amorcée vendredi dernier. Les investisseurs restent néanmoins prudents, à la veille de l'annonce des décisions de la Banque centrale européenne (BCE) en matière de politique monétaire.



Lors de la réunion de demain, le conseil des gouverneurs de la banque centrale devrait commencer à normaliser ses taux directeurs en optant pour une hausse de 25 ou 50 points de base justifiée par l'inflation record qui sévit actuellement dans la zone euro.



Mais les investisseurs attendent surtout les nouvelles prévisions de l'institution en matière d'évolution future des taux et surveilleront avec attention les commentaires de sa présidente, Christine Lagarde, sur la réalité d'une menace récessionniste.



Sur le marché obligataire, le taux du Bund allemand à dix ans ressort actuellement à 1,27%, tandis que les rendements italiens s'établissent à 3,31% dans un contexte de retour de l'incertitude politique dans le pays.



Sur le marché des changes, l'euro poursuit sa remontée au-delà de 1,0230 face au dollar à la veille des décisions de la BCE.



La séance en Europe doit également être animée par la publication d'une série de résultats, dont ceux du fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs ASML, véritable baromètre du secteur technologique en Europe.



Dans l'actualité des sociétés françaises, TotalEnergies, en sa qualité d'opérateur, annonce le lancement de la première phase des études d'ingénierie (FEED - front end engineering and design) pour les installations de production amont du projet Papua LNG, en Papouasie-Nouvelle-Guinée.



Le groupe de santé animale Virbac a publié un chiffre d'affaires au titre du deuxième trimestre 2022 de 298,3 millions d'euros, en progression de 13,5% par rapport à la même période de 2021, dont une hausse de 7,8% à parités constantes.



Solutions 30 a annoncé l'abandon de son projet de rachat d'EnergyGo, jetant l'éponge face à l'impossibilité de lever toutes les conditions suspensives liées à l'opération.







